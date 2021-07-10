Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Arnautovic transferinde kötü haber! Tercihi...

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Krasnodar'ın transfer teklifinde bulunduğu Avusturyalı yıldız Marko Arnautovic ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Arnautovic, menajerine oynamak istediği takımı iletti.

BOLOGNA'YA TEMİNAT

Arnautovic'in menajerinin yaptığı açıklamaya göre yıldız isim, menajerine Bologna'da oynamak istediğini iletti ancak transfer kolay olmayacak gibi gözüküyor.

Şu anda Çin ekibi Shangai'de bonservisi bulunan yıldız futbolcunun, transferi gerçekleştirmesi için sözleşmesini feshetmesi gerekiyor.

Bununla beraber Bologna teknik direktörü Mihajlovic de, transferin sonlanması için zaman gerek duyduklarını aktardı.