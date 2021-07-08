Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Dzeko'ya servet! Maç başı ve bonuslar... (BJK haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Dzeko'ya servet! Maç başı ve bonuslar... (BJK haberi)

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş, kadrosunu güçlendirerek önümüzdeki sezonda da kupayı müzesine götürmek istiyor. Birçok isimle transfer görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlılar'da uzun süredir transfer listesinde bulunan Edin Dzeko için yeni gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'ın Boşnak futbolcu için önerdiği rakam belli oldu. (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Dzeko'ya servet! Maç başı ve bonuslar... (BJK haberi)

Aboubakar'ın boşluğunu tartışmasız bir golcüyle doldurmak isteyen Beşiktaş, Romalı Edin Dzeko için kesenin ağzını açtı. Yeni Teknik Direktör Jose Mourinho'nun düşünmediği 35 yaşındaki Bosnalı golcü için siyah-beyazlılar 2 milyon 800 bin Euro net maaş önerdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Dzeko'ya servet! Maç başı ve bonuslar... (BJK haberi)

Yıldız golcüye, "Bonservisini al, gel" diyen siyah-beyazlı yöneticiler, ayrıca maç başı 20 bin Euro ile başarı bonusları da önerdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Dzeko'ya servet! Maç başı ve bonuslar... (BJK haberi)

Roma'nın bedelsiz göndermeye sıcak baktığı Dzeko'ya Fenerbahçe'nin de ilgisinin bulunduğu belirtiliyor. Beşiktaş'ın bu noktada hem Şampiyonlar Ligi kozunu oynayacağı hem de oturmuş kadro ve teknik heyetiyle rakibinin önünde olduğu aktaracağı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Dzeko'ya servet! Maç başı ve bonuslar... (BJK haberi)

Dzeko, geçen sezon Roma'da 38 maça çıkarken 13 kez fileleri sarstı ve 5 de asist yaptı. Toplamda ise 637 maçta 292 gol, 132 asist yaptı.

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