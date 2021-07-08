Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Dzeko'ya servet! Maç başı ve bonuslar... (BJK haberi)

Aboubakar'ın boşluğunu tartışmasız bir golcüyle doldurmak isteyen Beşiktaş, Romalı Edin Dzeko için kesenin ağzını açtı. Yeni Teknik Direktör Jose Mourinho'nun düşünmediği 35 yaşındaki Bosnalı golcü için siyah-beyazlılar 2 milyon 800 bin Euro net maaş önerdi.

Yıldız golcüye, "Bonservisini al, gel" diyen siyah-beyazlı yöneticiler, ayrıca maç başı 20 bin Euro ile başarı bonusları da önerdi.