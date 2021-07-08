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Beşiktaş'ın ikinci etap kamp programı belli oldu

Son dakika Beşiktaş haberi... Gelecek sezon için çalışmalarına devam eden siyah beyazlıların 2. kamp programı belli oldu. Buna göre Beşiktaş, 24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde Alicante şehrinde Hotel Barcelo La Nucia Palms Otel'in tesislerinde hazırlıklarına devam edecek. Öte yandan Kara Kartal, 3 hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 22:59
Beşiktaş'ın ikinci etap kamp programı belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmalarını İspanya'da sürdürecek.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonunda Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek Beşiktaş, ikinci etap hazırlıkları için İspanya'nın Alicante şehrini seçti.

Siyah-beyazlılar, 24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde Alicante şehrinde Hotel Barcelo La Nucia Palms Otel'in tesislerinde hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş, bu kapsamda La Nucia kasabasında üç hazırlık maçı oynayacak.

Siyah-beyazlıların İspanya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının TSİ programı şöyle:

27 TEMMUZ SALI

20.00 Beşiktaş-Mallorca

31 TEMMUZ CUMARTESİ

20.00 Beşiktaş-Levante

4 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

20.00 Beşiktaş-Getafe

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