Son dakika spor haberi: Beşiktaş istiyordu! Roma teknik direktörü Jose Mourinho'dan Edin Dzeko açıklaması

BAŞKALARINA BAŞARI, BANA FELAKET

Manchester United'da 3 kupa kazandım ve felaket geçti dediler, Tottenham'ı kupa finaline çıkardım, oynamama izin vermediler ve felaket geçti dediler. Benim için felaket gördükleri, başkaları için büyük başarı. Chelsea'de kupa kazandım, United'da kazandım, Tottenham'da finale çıktım, UEFA Avrupa Ligi'ne gittik. Başkalarının yapamadıklarının benim için felaket olarak görülmesi benim hatam.

"FUTBOL ARTIK ÇOK DEĞİŞTİ"

Taktiksel olarak bir planımız var ancak üzerinde çalışmalıyız. Her oyuncuyu en iyi olduğu pozisyonda naısl oynatabiliriz, onu çözmeliyiz. Futbol çok değişti, artık tek bir sistem belirlemek zor. Bugünlerde değişime hazır olmalı ve çok fazla opsiyona sahip olmalısın. Oyuncuların artık daha iyi bir taktiksel kültürü var.