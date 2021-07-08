Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş istiyordu! Roma teknik direktörü Jose Mourinho'dan Edin Dzeko açıklaması

Son dakika spor haberi: Beşiktaş istiyordu! Roma teknik direktörü Jose Mourinho'dan Edin Dzeko açıklaması

Son dakika spor haberi... Serie A ekiplerinden Roma'nın başına geçen Jose Mourinho, kendisi için düzenlenen imza töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Conte ile kendisinin kıyaslanamayacağını söyleyen Mourinho, Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği tecrübeli oyuncu Edin Dzeko'nun geleceğine dair de ipuçları verdi. İşte Jose Mourinho'nun o sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 16:45
Son dakika spor haberi: Beşiktaş istiyordu! Roma teknik direktörü Jose Mourinho'dan Edin Dzeko açıklaması

Roma ile 3 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli çalıştırıcı Jose Mourinho, düzenlenen imza töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun o sözleri...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş istiyordu! Roma teknik direktörü Jose Mourinho'dan Edin Dzeko açıklaması

"Ben şehir için burada değilim çünkü tatilde değilim. Taraftarlara sıcak karşılama için teşekkür ediyorum çünkü henüz bir şey yapmamama rağmen inanılmazdı. Kulübe ve Friedkin ailesine de teşekkür ediyorum."

Son dakika spor haberi: Beşiktaş istiyordu! Roma teknik direktörü Jose Mourinho'dan Edin Dzeko açıklaması

"GELECEĞİ İNŞA EDECEĞİZ"
"Roma'nın çok net bir projesi var, geleceği inşa etmek istiyorlar, tutkuyla çalışıyorlar. Benim burada olma nedenim de bu. Şimdi teknik ekibimle birlikte çalışma zamanı."

Son dakika spor haberi: Beşiktaş istiyordu! Roma teknik direktörü Jose Mourinho'dan Edin Dzeko açıklaması

"TELEFON NUMARAMI BULUYORLAR"
"Telefon numaramı 3 kere değiştirdim ama İtalyanlar hep bulmayı başardı. Şaka bir yana, İtalya'da olmak harika. İtalya'yı özledim, yapacak çok işimiz var."

Son dakika spor haberi: Beşiktaş istiyordu! Roma teknik direktörü Jose Mourinho'dan Edin Dzeko açıklaması

"HİÇBİR OYUNCUYLA KONUŞMADIM"
"Transfer için hiçbir oyuncuyla konuşmadım, bana inanın ya da inanmayın bu böyle. Sadece takım sahipleriyle konuştum, oyuncularla bir görüşmem olmadı."

Son dakika spor haberi: Beşiktaş istiyordu! Roma teknik direktörü Jose Mourinho'dan Edin Dzeko açıklaması

"İTALYA FUTBOLU İÇİN KONUŞUYORUM"
"İtalya futboluyla ilgili konuşuyorsak, EURO finalistinden bahsediyoruzdur. İtalya Milli Takımı oyuncularının büyük çoğunluğu Serie A'da ve İtalya Ligi en iyi lig olarak görülmüyorsa, bir şeyler yapmak bizim sorumluluğumuzdadır. Roma için çalışıyorum ama dolaylı olarak İtalya futbolu için de konuşuyorum."

Son dakika spor haberi: Beşiktaş istiyordu! Roma teknik direktörü Jose Mourinho'dan Edin Dzeko açıklaması

"DZEKO İÇİN BAKACAĞIZ"
"Edin Dzeko'nun gelecek sezon kaptan olup olmayacağını söyleyemem, bu bilgiyi paylaşamam. Bilgilendireceğim ilk kişiler kulüp yöneticileri olacak."

Son dakika spor haberi: Beşiktaş istiyordu! Roma teknik direktörü Jose Mourinho'dan Edin Dzeko açıklaması

"SOL BEK ALMALIYIZ"
Spinazzola'nın sakatlığı hepimiz için üzücü bir durum. Pozitif biri ancak uzun süre bizimle olmayacak. Calafiori gibi genç bir oyuncumuz var, A takım oyuncusu da olabilir ama sol bek transferine ihtiyacımız var.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş istiyordu! Roma teknik direktörü Jose Mourinho'dan Edin Dzeko açıklaması

"24 SAAT ÇALIŞIYORUM"
Burada yapılacak çok şey var, 24 saat boyunca bu iş için çalışıyorum, uyuduğum birkaç saat hariç. İtalyan futboluna harika şeyler verebiliriz. Oyuncularımı korumak için her şeyimi yapacağım, sorun istemiyorum, buna zamanım yok. Şimdi İtalya'da daha tecrübeliyim, duygusal olarak daha sertim, kulübü hep koruyacağım.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş istiyordu! Roma teknik direktörü Jose Mourinho'dan Edin Dzeko açıklaması

BAŞKALARINA BAŞARI, BANA FELAKET
Manchester United'da 3 kupa kazandım ve felaket geçti dediler, Tottenham'ı kupa finaline çıkardım, oynamama izin vermediler ve felaket geçti dediler. Benim için felaket gördükleri, başkaları için büyük başarı. Chelsea'de kupa kazandım, United'da kazandım, Tottenham'da finale çıktım, UEFA Avrupa Ligi'ne gittik. Başkalarının yapamadıklarının benim için felaket olarak görülmesi benim hatam.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş istiyordu! Roma teknik direktörü Jose Mourinho'dan Edin Dzeko açıklaması

"FUTBOL ARTIK ÇOK DEĞİŞTİ"
Taktiksel olarak bir planımız var ancak üzerinde çalışmalıyız. Her oyuncuyu en iyi olduğu pozisyonda naısl oynatabiliriz, onu çözmeliyiz. Futbol çok değişti, artık tek bir sistem belirlemek zor. Bugünlerde değişime hazır olmalı ve çok fazla opsiyona sahip olmalısın. Oyuncuların artık daha iyi bir taktiksel kültürü var.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş istiyordu! Roma teknik direktörü Jose Mourinho'dan Edin Dzeko açıklaması

"RONALDO'YU TEKMELERDİM"
Cristiano Ronaldo'nun benden korkmasına gerek yok çünkü stoper değilim. Stoper olsaydım ona tekme atabilirdim ancak maalesef ona karşı oynamak için yaşlı ve yetersizim.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş istiyordu! Roma teknik direktörü Jose Mourinho'dan Edin Dzeko açıklaması

"CONTE İLE BENİ KIYASLAYAMAZLAR"
Kulüplerin tarihlerinde hiçbir zaman başkalarıyla kıyaslayamayacağınız teknik adamlar vardır. Roma'da Capello ya da Liedholm'ü diğerleriyle karşılaştıramazsınız. Inter'de de Conte'yi benimle ya da Herrera ile karşılaştıramazlar.

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