Son dakika spor haberi: Beşiktaş istiyordu! Roma teknik direktörü Jose Mourinho'dan Edin Dzeko açıklaması

Roma ile 3 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli çalıştırıcı Jose Mourinho, düzenlenen imza töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun o sözleri...
"Ben şehir için burada değilim çünkü tatilde değilim. Taraftarlara sıcak karşılama için teşekkür ediyorum çünkü henüz bir şey yapmamama rağmen inanılmazdı. Kulübe ve Friedkin ailesine de teşekkür ediyorum."
"GELECEĞİ İNŞA EDECEĞİZ"
"Roma'nın çok net bir projesi var, geleceği inşa etmek istiyorlar, tutkuyla çalışıyorlar. Benim burada olma nedenim de bu. Şimdi teknik ekibimle birlikte çalışma zamanı."