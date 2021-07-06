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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Cyle Larin'den yönetime şok yanıt!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon yakaladığı başarılı grafiği tekrar yakalamayı ve Şampiyonlar Ligi'nde de üst turları hedefleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yürütüyor. Geçen sezon siyah beyazlı formayla harikalar yaratan ve bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Cyle Larin, yönetimin yaptığı 'uzatalım' teklifine şok bir yanıt verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 18:23
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Cyle Larin'den yönetime şok yanıt!

Beşiktaş yönetimi geçtiğimiz sezon önemli bir çıkış sergileyen Cyle Larin sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yüz yüze görüştüğü ve teklif yaptığı oyuncu düşünmek için süre istemişti.

Larin'in aradan geçen zaman zarfında Beşiktaş yönetimine olumlu yanıt vermediği ifade edildi. Kanadalı futbolcu 1 yıl sözleşmesi kaldığı için tüm kozları elinde bulundururken, sözleşme uzatmaya yanaşmadığı öğrenildi.

Yönetim cephesinin Larin'e "İmzalayalım sözleşmeni uzatalım, kabul etmiyorsan da başka bir takıma bonservisle transferini gerçekleştirelim" dediği belirtilirken, Sabah'ın haberine göre deneyimli hücumcunun, "Beşiktaş ile bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ayrılık gibi düşüncem yok." dediği belirtildi.

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