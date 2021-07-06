Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Cyle Larin'den yönetime şok yanıt!

Beşiktaş yönetimi geçtiğimiz sezon önemli bir çıkış sergileyen Cyle Larin sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yüz yüze görüştüğü ve teklif yaptığı oyuncu düşünmek için süre istemişti.

Larin'in aradan geçen zaman zarfında Beşiktaş yönetimine olumlu yanıt vermediği ifade edildi. Kanadalı futbolcu 1 yıl sözleşmesi kaldığı için tüm kozları elinde bulundururken, sözleşme uzatmaya yanaşmadığı öğrenildi.

Yönetim cephesinin Larin'e "İmzalayalım sözleşmeni uzatalım, kabul etmiyorsan da başka bir takıma bonservisle transferini gerçekleştirelim" dediği belirtilirken, Sabah'ın haberine göre deneyimli hücumcunun, "Beşiktaş ile bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ayrılık gibi düşüncem yok." dediği belirtildi.