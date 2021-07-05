Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın ardından bir transfer daha! Elayis Tavşan için gözler Sergen Yalçın'da

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Salih Uçan'ın ardından ikinci takviyesini de gerçekleştirmek üzere... Siyah-beyazlıların, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de forma giyen Elayis Tavşan'la her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre Beşiktaş yönetimi, 20 yaşındaki genç yıldızın transferini resmen açıklamak için, teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayını bekliyor.

Kulüp scoutlarının uzun süredir takip ettiği ve NEC Nijmegan takımında forma giyen Hollandalı oyuncu için, kulübüyle de prensip anlaşmasına varıldı. Şampiyonluk kadar, oyuncu yetiştirme konusunda da yeni bir yapılanmaya giden yönetim, bu nedenle Elayis Tavşan gibi gençlere çok önem veriyor.