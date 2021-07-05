Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın ardından bir transfer daha! Elayis Tavşan için gözler Sergen Yalçın'da

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın ardından bir transfer daha! Elayis Tavşan için gözler Sergen Yalçın'da

Beşiktaş, Salih Uçan'ın ardından yeni sezonun ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den Elayis Tavşan'la her konuda anlaşamaya vardı. Beşiktaş yönetiminin transferi açıklamak için teknik direktör Sergen Yalçın'în onayını beklediği kaydedildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:22 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:29
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın ardından bir transfer daha! Elayis Tavşan için gözler Sergen Yalçın'da

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Salih Uçan'ın ardından ikinci takviyesini de gerçekleştirmek üzere... Siyah-beyazlıların, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de forma giyen Elayis Tavşan'la her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre Beşiktaş yönetimi, 20 yaşındaki genç yıldızın transferini resmen açıklamak için, teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayını bekliyor.

Kulüp scoutlarının uzun süredir takip ettiği ve NEC Nijmegan takımında forma giyen Hollandalı oyuncu için, kulübüyle de prensip anlaşmasına varıldı. Şampiyonluk kadar, oyuncu yetiştirme konusunda da yeni bir yapılanmaya giden yönetim, bu nedenle Elayis Tavşan gibi gençlere çok önem veriyor.

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