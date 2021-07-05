Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta takım Stefano Marrone’ye emanet (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta takım Stefano Marrone’ye emanet (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, ikinci kamp etabına kadar takımı kondisyoner Stefano Marrone’ye emanet edecek. | Son dakika Beşiktaş haberi (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:02
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta takım Stefano Marrone’ye emanet (BJK spor haberi)

Yeni sezonun çalışmalarına bugün 18.00'de başlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ikinci kamp etabına kadar takımı kondisyoner Stefano Marrone'ye emanet edecek.

Temmuz ayının ortasına kadar futbolcuları yoğun bir temponun içerisine sokacak olan Yalçın, bu zorlu kulvarın ardından ödül olarak takıma bayram izni verecek. Bayramın ardından hazırlıkların ikinci etabı için yurt dışına çıkacak olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için, güçlü takımların olduğu bir turnuvaya katılacak. İspanya ve Slovenya'daki bazı turnuvaları gündemine aldıran deneyimli teknik adam, takımı pandeminin izin verdiği coğrafyaya götürecek.

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