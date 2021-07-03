Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan altyapı harekatı! 9 isim birden... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan altyapı harekatı! 9 isim birden... (BJK spor haberi)

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeniden göreve gelmesiyle altyapıdan 9 futbolcu, yeni sezon hazırlıklarına davet edildi. Yalçın, Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'nu istikrarlı bir şekilde oynatarak piyasada duyulmalarını sağlamıştı. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 12:57 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 13:03
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan altyapı harekatı! 9 isim birden... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kulübün altyapısında forma giyen 9 genç futbolcuyu 5 Temmuz Pazartesi günü başlayacak yeni sezon hazırlıklarına davet etti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan altyapı harekatı! 9 isim birden... (BJK spor haberi)

Altyapıdan yetişen kaleci Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ı sürekli oynatarak kendilerini geliştirmelerini ve isimlerinin uluslararası piyasada duyulmasını sağlayan Yalçın, yeni sezon hazırlıkları için davet ettiği 9 oyuncu içinden beğendiklerini A takım kadrosuna alacak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan altyapı harekatı! 9 isim birden... (BJK spor haberi)

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş Kulübü Altyapı Koordinatörü Saffet İşler ve ekibinin hazırladığı rapor doğrultusunda belirlediği genç oyuncular şunlar:

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan altyapı harekatı! 9 isim birden... (BJK spor haberi)

Berkay Vardar

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan altyapı harekatı! 9 isim birden... (BJK spor haberi)

Emirhan Delibaş

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan altyapı harekatı! 9 isim birden... (BJK spor haberi)

Semih Kılıçsoy

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan altyapı harekatı! 9 isim birden... (BJK spor haberi)

Emre Aydemir

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan altyapı harekatı! 9 isim birden... (BJK spor haberi)

Egemen Tutar

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan altyapı harekatı! 9 isim birden... (BJK spor haberi)

Avtandil Duishoev

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan altyapı harekatı! 9 isim birden... (BJK spor haberi)

Berkay Akgül

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan altyapı harekatı! 9 isim birden... (BJK spor haberi)

Doğukan Saral

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan altyapı harekatı! 9 isim birden... (BJK spor haberi)

Berkay Kençtemur

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan altyapı harekatı! 9 isim birden... (BJK spor haberi)

Hürriyet'in haberine göre; öte yandan altyapıya transfer etmek için yurt içi ve yurt dışından genç yetenek arayışını sürdüren siyah beyazlıların, Genç Milli Takım'da forma giyen 15 yaşındaki Almir Podgragia'yı yakın takibe aldığı öğrenildi.

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