Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan altyapı harekatı! 9 isim birden... (BJK spor haberi)

Altyapıdan yetişen kaleci Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ı sürekli oynatarak kendilerini geliştirmelerini ve isimlerinin uluslararası piyasada duyulmasını sağlayan Yalçın, yeni sezon hazırlıkları için davet ettiği 9 oyuncu içinden beğendiklerini A takım kadrosuna alacak.