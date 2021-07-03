Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta top Sergen Yalçın'da! Kenan Karaman ve Chidozie Awaziem transferlerinde işlem tamam

Ghezzal'in, başta Körfez ülkeleri olmak üzere bir çok kulübün radarına girmesi nedeniyle, bonservis konusunda tok satıcı rolünü oynayan İngiliz kulübü ile son bir kez daha masaya oturulacak.

MENAJERİ YARDIM EDECEK

Bu transferi bir an önce bitirmek için kollarını sıvayan Başkan Ahmet Nur Çebi, hem Ghezzal hem de kulübüyle kıran kırana pazarlıklar içerisine girerken, oyuncunun menajerinin de Ghezzal'in isteğiyle bu konuda yardım etmeye çalışacağı vurgulandı.