Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta top Sergen Yalçın'da! Kenan Karaman ve Chidozie Awaziem transferlerinde işlem tamam

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Sergen Yalçın ile yola devam kararı alan siyah-beyazlı kulüp Şampiyonlar Ligi yeterliliğine sahip kadro kurmanın peşinde.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kazandığı çifte kupada yaptığı asistler ve attığı gollerle önemli bir paya sahip olan Rachid Ghezzal'in menajeri İstanbul'a geldi.
SON BİR KEZ DAHA MASADA
Cezayirli oyuncuyu bonservisiyle birlikte almak için harekete geçen yönetim, oyuncuyla anlaşmaya yakın olmasına rağmen, kulübü Leicester City ile bir türlü ortak noktada buluşamıyor.