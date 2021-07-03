Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta top Sergen Yalçın'da! Kenan Karaman ve Chidozie Awaziem transferlerinde işlem tamam

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta top Sergen Yalçın'da! Kenan Karaman ve Chidozie Awaziem transferlerinde işlem tamam

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına Sergen Yalçın yönetiminde devam eden son şampiyon Beşiktaş, önümüzdeki sezonda kupayı müzesine götürerek taraftarlarını sevindirmek istiyor. Öte yandan, transfer çalışmalarına da hız veren Siyah-Beyazlı ekipte öncelik iç transfer... Ghezzal başta olmak üzere birçok isimle görüşmelerine devam eden Kartal B planını da hazırladı... İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi ve yaşanan son gelişmeler. (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 15:48
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta top Sergen Yalçın'da! Kenan Karaman ve Chidozie Awaziem transferlerinde işlem tamam

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Sergen Yalçın ile yola devam kararı alan siyah-beyazlı kulüp Şampiyonlar Ligi yeterliliğine sahip kadro kurmanın peşinde.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta top Sergen Yalçın'da! Kenan Karaman ve Chidozie Awaziem transferlerinde işlem tamam

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kazandığı çifte kupada yaptığı asistler ve attığı gollerle önemli bir paya sahip olan Rachid Ghezzal'in menajeri İstanbul'a geldi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta top Sergen Yalçın'da! Kenan Karaman ve Chidozie Awaziem transferlerinde işlem tamam

SON BİR KEZ DAHA MASADA
Cezayirli oyuncuyu bonservisiyle birlikte almak için harekete geçen yönetim, oyuncuyla anlaşmaya yakın olmasına rağmen, kulübü Leicester City ile bir türlü ortak noktada buluşamıyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta top Sergen Yalçın'da! Kenan Karaman ve Chidozie Awaziem transferlerinde işlem tamam

Ghezzal'in, başta Körfez ülkeleri olmak üzere bir çok kulübün radarına girmesi nedeniyle, bonservis konusunda tok satıcı rolünü oynayan İngiliz kulübü ile son bir kez daha masaya oturulacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta top Sergen Yalçın'da! Kenan Karaman ve Chidozie Awaziem transferlerinde işlem tamam

MENAJERİ YARDIM EDECEK
Bu transferi bir an önce bitirmek için kollarını sıvayan Başkan Ahmet Nur Çebi, hem Ghezzal hem de kulübüyle kıran kırana pazarlıklar içerisine girerken, oyuncunun menajerinin de Ghezzal'in isteğiyle bu konuda yardım etmeye çalışacağı vurgulandı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta top Sergen Yalçın'da! Kenan Karaman ve Chidozie Awaziem transferlerinde işlem tamam

B PLANI HAZIR
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, kiralık oyuncular içerisinde Rosier ile Ghezzal'in mutlaka alınması yönündeki raporu üzerine, bu transferleri bitirmek isteyen yönetim, bir süre daha sonuç alamaması halinde, listedeki diğer isimlerle masaya oturacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta top Sergen Yalçın'da! Kenan Karaman ve Chidozie Awaziem transferlerinde işlem tamam

LEICESTER CITY İSTEKSİZ
Ghezzal'e gelen diğer teklifler karşısında daha fazla beklemek istemeyen Leicester City'nin, oyuncuyu başka bir kulübe vermeye daha sıcak bakması nedeniyle, Beşiktaş Yönetimi başka bir kanat oyuncusunu almaya giderek daha fazla yaklaşıyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta top Sergen Yalçın'da! Kenan Karaman ve Chidozie Awaziem transferlerinde işlem tamam

KENAN VE AWAZIEM'DE TOP SERGEN YALÇIN'DA
Yaz transfer döneminde alacağı isimler ile daha sezon devam ederken temasa geçen Beşiktaş Yönetimi, Kenan Karaman ve Chidozie Awaziem'e ıslak imzayı attırmak için Sergen Yalçın'ın kararını bekliyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta top Sergen Yalçın'da! Kenan Karaman ve Chidozie Awaziem transferlerinde işlem tamam

YALÇIN'I İKNA EDECEKLER
Özellikle, yerli statüsünde olması, bonservisinin elinde bulunması ve milli takım seviyesine gelmesi nedenleriyle Kenan'ı çok isteyen siyah-beyazlılar olumsuz yanıt gelse de bu oyuncu için Sergen Yalçın'ı ikna etmeye çalışacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta top Sergen Yalçın'da! Kenan Karaman ve Chidozie Awaziem transferlerinde işlem tamam

SON KARAR HAFTAYA
Awaziem'i daha önce isteyen fakat Şampiyonlar Ligi nedeniyle daha tecrübeli bir stoper isteyen siyah-beyazlı teknik adam, bu oyuncular hakkındaki son kararını önümüzdeki hafta içerisinde verecek.

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