Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Diego Costa, Alex Teixeira ve Edin Dzeko'ya rest! Tavan ücret 2.5 milyon euro

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Diego Costa, Alex Teixeira ve Edin Dzeko'ya rest! Tavan ücret 2.5 milyon euro

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvarken, yapılacak transferlerde kulübün maddi durumunun da göz önünde bulunduralacağı öğrenildi. Ahmet Nur Çebi yönetiminin, Diego Costa, Edin Dzeko ve Alex Teixeira için 2.5 milyon euro tavan ücret belirlediği ve bu yıldızlara imza parası da ödemek istemediği bildirildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 11:34
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Diego Costa, Alex Teixeira ve Edin Dzeko'ya rest! Tavan ücret 2.5 milyon euro

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldızlarla görüşme halinde... Ancak siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olmasından dolayı Diego Costa, Edin Dzeko ve Alex Teixeira gibi yıldızların menajerleri Beşiktaş'tan astronomik ücret talep ediyor. Siyah-beyazlı yönetim ise yapılan görüşmelerde Beşiktaş'ın vitrin olacağını hatırlatıp, kendisini göstermek isteyen futbolcuların bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini vurguluyor. Siyah beyazlılar uçuk rakamlı tekliflerden uzak duruyor.

İMZA PARASI VERİLMEYECEK
Gecikmeyen ödemeler, kulübün oturmuş mali sistemi ve Sergen Yalçın'ın oynattığı hücum futbolu da yıldızları Beşiktaş'a çeken etkenler arasında. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi 2,5 milyon euroyu üst sınır olarak belirledi. Bu rakam Diego Costa, Edin Dzeko ve Teixeira gibi yıldızlar için de geçerli. Son olarak Diego Costa ve Teixeira için 1,5 milyon euroluk imza parası isteği de reddedildi. 35 yaşındaki Dzeko'nun yerine Diego Costa'ya daha sıcak bakan yönetim İspanyol yıldızın kararını bekliyor.

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