Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Edin Dzeko el yaktı! Beşiktaş'tan isteği...

Son dakika transfer haberi: Edin Dzeko el yaktı! Beşiktaş'tan isteği...

Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi'nde ses getirmek için kadrosuna dünyaca ünlü bir golcü kazandırmaya çalışan Beşiktaş, son olarak gündemine Edin Dzeko'yu aldı. Kartal’ın peşinde olduğu 35 yaşındaki Bosna Hersekli golcü, siyah-beyazlılardan Roma’dan aldığı yıllık 4.5 milyon euro’luk ücreti istedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: Edin Dzeko el yaktı! Beşiktaş'tan isteği...

Şampiyonlar Ligi'nde ses getirmek için kadrosuna dünyaca ünlü bir golcü kazandırmaya çalışan Beşiktaş, son olarak gündemine Edin Dzeko'yu aldı.

Son dakika transfer haberi: Edin Dzeko el yaktı! Beşiktaş'tan isteği...

İtalyan basınının iddiasına göre Kartal, 35 yaşındaki Bosna Hersek'li golcünün menajerine şartlarını sordu. Başarılı futbolcu, Roma'dan yaklaşık 4.5 milyon Euro yıllık maaş kazanıyor.

Son dakika transfer haberi: Edin Dzeko el yaktı! Beşiktaş'tan isteği...

Çizme deviyle 1 yıllık daha kontratı bulunan 1,93'lük golcünün, aynı maaşı karşılaması halinde başka bir takımda oynamaya yeşil ışık yakabileceği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Edin Dzeko el yaktı! Beşiktaş'tan isteği...

Bu arada İtalyan devinin, Dzeko için kapıyı 4 milyon Euro'dan açtığı da gelen haberler arasında. Dzeko, ülkesi Bosna Hersek'te de 5 kez yılın oyuncusu seçilmişti.

Son dakika transfer haberi: Edin Dzeko el yaktı! Beşiktaş'tan isteği...

6 KUPA, 2 KRALLIK KAZANMIŞTI

Futbol kariyerinde Roma'dan önce M. City forması giyen Dzeko, İngiltere Premier Lig deviyle önemli başarılara imza atmıştı. İki Premier Lig şampiyonluğu, bir İngiliz Kupa şampiyonluğu, 1 İngiliz Lig Kupası şampiyonluğu ve 1 de İngiliz Süper Kupa şampiyonluğu bulunan Wolfsburg'la da Almanya Bundesliga'da kupa kaldıran Dzeko, 2009- 10 sezonunda Bundesliga, 2016-17'de de Serie A'da gol krallığı tacını taktı.

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