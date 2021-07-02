Son dakika transfer haberi: Edin Dzeko el yaktı! Beşiktaş'tan isteği...

Şampiyonlar Ligi'nde ses getirmek için kadrosuna dünyaca ünlü bir golcü kazandırmaya çalışan Beşiktaş, son olarak gündemine Edin Dzeko'yu aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde ses getirmek için kadrosuna dünyaca ünlü bir golcü kazandırmaya çalışan Beşiktaş, son olarak gündemine Edin Dzeko'yu aldı.
İtalyan basınının iddiasına göre Kartal, 35 yaşındaki Bosna Hersek'li golcünün menajerine şartlarını sordu. Başarılı futbolcu, Roma'dan yaklaşık 4.5 milyon Euro yıllık maaş kazanıyor.
Çizme deviyle 1 yıllık daha kontratı bulunan 1,93'lük golcünün, aynı maaşı karşılaması halinde başka bir takımda oynamaya yeşil ışık yakabileceği belirtildi.
Bu arada İtalyan devinin, Dzeko için kapıyı 4 milyon Euro'dan açtığı da gelen haberler arasında. Dzeko, ülkesi Bosna Hersek'te de 5 kez yılın oyuncusu seçilmişti.
6 KUPA, 2 KRALLIK KAZANMIŞTI
Futbol kariyerinde Roma'dan önce M. City forması giyen Dzeko, İngiltere Premier Lig deviyle önemli başarılara imza atmıştı. İki Premier Lig şampiyonluğu, bir İngiliz Kupa şampiyonluğu, 1 İngiliz Lig Kupası şampiyonluğu ve 1 de İngiliz Süper Kupa şampiyonluğu bulunan Wolfsburg'la da Almanya Bundesliga'da kupa kaldıran Dzeko, 2009- 10 sezonunda Bundesliga, 2016-17'de de Serie A'da gol krallığı tacını taktı.