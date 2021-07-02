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Beşiktaş'ta Domagoj Vida için karar çıktı! İşte yeni sözleşme ve o rakam...

Beşiktaş'ta son dakika spor haberi... Siyah beyazlılar, Hırvat yıldız Domagoj Vida ile yola devam etmek isterken, yeni bir girişimde bulundu. Kara Kartal, daha önce adeta 'servet' kazanan Vida'nın fedakarlık yapmasını istiyor. Siyah beyazlılar, Domagoj Vida'ya, "Seninle 3 yıllık yeni sözleşme yapalım. Ancak bu yılki sözleşmende indirim yap." önerisinde bulundu. Peki, Beşiktaş Vida'ya ne kadar ücret teklif etti? İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 18:29 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 18:34
Beşiktaş'ta Domagoj Vida için karar çıktı! İşte yeni sözleşme ve o rakam...

Bu sezon Süper Lig'in yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan Beşikaş, ekonomik koşulların elverdiği ölçüde iyi bir kadro kurmak için çalışıyor. Siyah beyazlı yönetimin geçen sezonki çifte kupa zaferinde büyük emeği olan Domagoj Vida'ya yeni bir teklif sundu. Yönetim Hırvat milli futbolcuyla yola devam etmek istediğini bildirdi. Ancak bunun için mevcut sözleşmede revizyon istedi.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida için karar çıktı! İşte yeni sözleşme ve o rakam...

YILLIK 1.5 MİLYON
Yıllık 3 milyon 700 bin Euro ile takımın en çok kazanan futbolcusu olan tecrübeli stopere yönetim şu teklifle gitti: "Seninle 3 yıllık yeni sözleşme yapalım. Ancak bu yılki sözleşmende indirim yap." Peki yönetim Vida'ya ne kadar maaş önerdi? Ajansspor'un haberine göre, yönetim Vida'ya bu yılki de dahil yıllık 1.5 milyon Euro net maaş önerdi. Artık top Vida'nın sahasında.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida için karar çıktı! İşte yeni sözleşme ve o rakam...

BEŞİKTAŞ'IN VERDİĞİ PARAYI BAŞKASI VERİR Mİ?
Hırvat futbolcu bu yılki ücretinde indirime gitmeyi kabul ederse, siyah beyazlı yönetimden 3 yıllık yeni kontrat alacak. Ancak, bu teklifi kabul etmezse, bu yıl da 3.7 milyon Euro karşılığında oynadıktan sonra ayrılacak.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida için karar çıktı! İşte yeni sözleşme ve o rakam...

Ancak 32 yaşındaki savunmacının gelecek sezon eline net 1.5 milyon Euro geçecek şekilde yeni bir kontrat bulma ihtimali de düşük.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida için karar çıktı! İşte yeni sözleşme ve o rakam...

BEŞİKTAŞ'TAN SERVET KAZANDI
Vida, Beşiktaş'a bonservis bedeli ödenmeden gelmiş olsa da maliyeti bir servet oldu. Hırvat oyuncunun 4.5 yıllık kontrat karşılığında Beşiktaş'ta alacağı tutar 18 milyon Euro'yu geçecek. Ki bunun içerisinde başarı primleri yer almıyor.

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