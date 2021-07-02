Beşiktaş'ta Domagoj Vida için karar çıktı! İşte yeni sözleşme ve o rakam...

Bu sezon Süper Lig'in yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan Beşikaş, ekonomik koşulların elverdiği ölçüde iyi bir kadro kurmak için çalışıyor. Siyah beyazlı yönetimin geçen sezonki çifte kupa zaferinde büyük emeği olan Domagoj Vida'ya yeni bir teklif sundu. Yönetim Hırvat milli futbolcuyla yola devam etmek istediğini bildirdi. Ancak bunun için mevcut sözleşmede revizyon istedi.

YILLIK 1.5 MİLYON

Yıllık 3 milyon 700 bin Euro ile takımın en çok kazanan futbolcusu olan tecrübeli stopere yönetim şu teklifle gitti: "Seninle 3 yıllık yeni sözleşme yapalım. Ancak bu yılki sözleşmende indirim yap." Peki yönetim Vida'ya ne kadar maaş önerdi? Ajansspor'un haberine göre, yönetim Vida'ya bu yılki de dahil yıllık 1.5 milyon Euro net maaş önerdi. Artık top Vida'nın sahasında.