Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Turgay Demir Beşiktaş'ın transfer listesini açıkladı! İşte o yıldızlar

Son dakika transfer haberi: Turgay Demir Beşiktaş'ın transfer listesini açıkladı! İşte o yıldızlar

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, yeni sezonda mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu nedenle gündemine dünyaca ünlü yıldız isimleri alan Kara Kartal'ın transfer listesini Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir açıkladı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler ve son gelişmeler... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 08:18
Son dakika transfer haberi: Turgay Demir Beşiktaş'ın transfer listesini açıkladı! İşte o yıldızlar

TURGAY DEMİR - ALEX, MITROVIC

Beşiktaş transfere odaklandı… Asbaşkan Emre Kocadağ ve transfer komitesinin bugüne kadar nabız yokladığı isimler, Sergen hocanın onayına sunuldu ve düğmeye basıldı. Öncelikle şunu söyleyeyim, Beşiktaş yönetimi limitleri açma konusunda bir sıkıntı yaşamayacaktır. Geçen sezon bazı kulüplere yapılan örtülü ayrıcalıklar, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'a da yapılacaktır. Yani limit konusunda bir sorun yok…

Son dakika transfer haberi: Turgay Demir Beşiktaş'ın transfer listesini açıkladı! İşte o yıldızlar

Şimdi gelelim listeye… Hulk, Alex Teixeira, Dzeko, Mitroviç, Rafael Santos Borre, Mame Diouf Kartal'ın listesindeki isimlerden bazıları… Asbaşkan Emre Kocadağ ile Sergen Yalçın'ın önceki gün yaptıkları görüşmede ilk hedefler Alex Teixeira, Mitroviç olarak belirlendi… Mitroviç için Fullham'a kiralama bedeli olarak şampiyonluk bonusu teklif eden Kartal oyuncuya da yıllık 3 milyon euro ödeyebileceğini belirtti. Fullham'dan yıllık 4 milyon euro kazanan Mitroviç'le maaş konuşunda anlaşılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika transfer haberi: Turgay Demir Beşiktaş'ın transfer listesini açıkladı! İşte o yıldızlar

Josef De Souza'nın yakın arkadaşı olan ve bonservisi elinde bulunan Alex Teixeira konusunda da olumlu gelişmeler var. Sergen hocanın kesinlikle alınmasını istediği yıldız futbolcu da prensipte Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığını Josef aracılığıyla kulübe bildirmiş durumda. Bu oyuncuya da bonuslarla birlikte yıllık 3 milyon euro ödenmesi planlanıyor. Kartal öncelikle Mitroviç ve Alex Teixeira konusunu çözmeye çalışacak bu iki oyuncu da sorun çıkarsa diğer alternatiflere yönelecek.

Son dakika transfer haberi: Turgay Demir Beşiktaş'ın transfer listesini açıkladı! İşte o yıldızlar

Geçen sezon kiralık oynayan Roiser'le yüzde doksan anlaşan Beşiktaş, Ghezzal konusunu ise beklemeye aldı. Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon euro isteyen Cezayirli oyuncu için son ana kadar beklenecek. Sergen Yalçın Hulk konusunda kararsız, eğer hoca bu bölgede tercihini Hulk'tan yana kullanırsa Ghezzal'dan vazgeçilecek. Kendisine kulüp arayan Dorukhan Toköz eğer Beşiktaş'ta kalırsa, Roiser'in yanında sağ bek alternatifi olarak değerlendirilecek.

Son dakika transfer haberi: Turgay Demir Beşiktaş'ın transfer listesini açıkladı! İşte o yıldızlar

Atiba ile birkaç gün içinde yeni sözleşme imzalanması beklenirken, kaleci Ersin'in Fransa'ya transfer olması durumunda da Mert Günok başta yerli isimlere yönelinecek. Beşiktaş'ın hedefi bazı transferleri kamp dönemine, olmazsa sezon başında yapılacak olan şampiyonluk kutlamasına yetiştirmek. Başkan Ahmet Nur Çebi bu nedenle hızlı hareket edilmesini ve kararlı davranılmasını istedi. Dolayısıyla bu yaz Beşiktaşlılar için transfer müjdeleriyle dolu geçecek diyebiliriz.

SON DAKİKA