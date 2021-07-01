Son dakika transfer haberi: Turgay Demir Beşiktaş'ın transfer listesini açıkladı! İşte o yıldızlar

TURGAY DEMİR - ALEX, MITROVIC Beşiktaş transfere odaklandı… Asbaşkan Emre Kocadağ ve transfer komitesinin bugüne kadar nabız yokladığı isimler, Sergen hocanın onayına sunuldu ve düğmeye basıldı. Öncelikle şunu söyleyeyim, Beşiktaş yönetimi limitleri açma konusunda bir sıkıntı yaşamayacaktır. Geçen sezon bazı kulüplere yapılan örtülü ayrıcalıklar, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'a da yapılacaktır. Yani limit konusunda bir sorun yok…

Şimdi gelelim listeye… Hulk, Alex Teixeira, Dzeko, Mitroviç, Rafael Santos Borre, Mame Diouf Kartal'ın listesindeki isimlerden bazıları… Asbaşkan Emre Kocadağ ile Sergen Yalçın'ın önceki gün yaptıkları görüşmede ilk hedefler Alex Teixeira, Mitroviç olarak belirlendi… Mitroviç için Fullham'a kiralama bedeli olarak şampiyonluk bonusu teklif eden Kartal oyuncuya da yıllık 3 milyon euro ödeyebileceğini belirtti. Fullham'dan yıllık 4 milyon euro kazanan Mitroviç'le maaş konuşunda anlaşılmasına kesin gözüyle bakılıyor.