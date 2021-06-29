Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Fernando Lucas Martins ile anlaşma sağladı!

Sergen Yalçın'ın onay vermesi durumunda Brezilyalı oyuncu imza için İstanbul'a davet edilecek. Fernando merkez orta saha ile ön libero mevkisinde forma giyiyor.

LUCESCU'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ Fernando Lucas Martin, tıpkı Alex Teixeira gibi Mircea Lucescu'nun eski öğrencisi. Brezilyalı futbolcu, 2013- 2015 yılları arasında Shakhtar Donetsk takımında forma giydi. Fernando, oyunun her iki tarafını da oynayabilecek kapasiteye sahip bir orta saha oyuncusu