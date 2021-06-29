Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Fernando Lucas Martins ile anlaşma sağladı!

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Fernando Lucas Martins ile anlaşma sağladı!

Son dakika transfer haberi: Josef de Souza'nın yanına nokta atışı transfer yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir gündeminde tuttuğu Fernando Lucas Martins'in transferini bitirmeye hazırlanıyor. Kara-Kartal, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. Teknik direktör Sergen Yalçın onay verirse yıldız futbolcu imza için İstanbul'a davet edilecek. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Fernando Lucas Martins ile anlaşma sağladı!

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan ve gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Fernando Lucas Martins ile anlaşma sağladı!

Josef de Souza'nın yanına nokta transfer yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir gündeminde tuttuğu Fernando Lucas Martins ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Son olarak Çin ekibi Beijing Guoan'da forma giyen Brezilyalı oyuncuya bonservis ödenmeyecek.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Fernando Lucas Martins ile anlaşma sağladı!

Takvim'in haberine göre; Kendisine 1.6 milyon Euro sezonluk ücret karşısığında 3 yıllık anlaşma sağlanacak. Ancak oyuncu için teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayı bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Fernando Lucas Martins ile anlaşma sağladı!

Sergen Yalçın'ın onay vermesi durumunda Brezilyalı oyuncu imza için İstanbul'a davet edilecek. Fernando merkez orta saha ile ön libero mevkisinde forma giyiyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Fernando Lucas Martins ile anlaşma sağladı!

LUCESCU'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Fernando Lucas Martin, tıpkı Alex Teixeira gibi Mircea Lucescu'nun eski öğrencisi. Brezilyalı futbolcu, 2013- 2015 yılları arasında Shakhtar Donetsk takımında forma giydi. Fernando, oyunun her iki tarafını da oynayabilecek kapasiteye sahip bir orta saha oyuncusu

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Fernando Lucas Martins ile anlaşma sağladı!

8 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

29 yaşındaki Fernando Lucas Martin, 8 kez Brezilya Milli Takım formasını giydi. Piyasa değeri ise yaklaşık 3.5 milyon Euro civarında.

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