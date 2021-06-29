Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Samba operasyonu! Josef de Souza ateşi yaktı: Fernando Lucas Martins ve Alex Teixeira (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Samba operasyonu! Josef de Souza ateşi yaktı: Fernando Lucas Martins ve Alex Teixeira (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına son sürat devam eden son şampiyon Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Brezilyalı 2 yıldız Fernando Lucas Martins ve Alex Teixeira transferinde sona yaklaştı. Transferde büyük rol oynayan Beşiktaşlı yıldız Josef de Souza, transfer ateşini yaktı ve fotoğrafı paylaştı. İşte o kare ve tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 10:04
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Samba operasyonu! Josef de Souza ateşi yaktı: Fernando Lucas Martins ve Alex Teixeira (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına son sürat devam eden son şampiyon Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Samba operasyonu! Josef de Souza ateşi yaktı: Fernando Lucas Martins ve Alex Teixeira (BJK spor haberi)

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak, ligde de yeniden şampiyonluğu göğüslemek isteyen siyah beyazlılar, bu doğrultuda transferde ince eleyip sık dokuyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Samba operasyonu! Josef de Souza ateşi yaktı: Fernando Lucas Martins ve Alex Teixeira (BJK spor haberi)

SAMBA OPERASYONU

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Brezilyalı 2 yıldız Fernando Lucas Martins ve Alex Teixeira transferinde sona yaklaştı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Samba operasyonu! Josef de Souza ateşi yaktı: Fernando Lucas Martins ve Alex Teixeira (BJK spor haberi)

JOSEF ATEŞİ YAKTI

Josef de Souza, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Alex Teixeira ve Fernando ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Samba operasyonu! Josef de Souza ateşi yaktı: Fernando Lucas Martins ve Alex Teixeira (BJK spor haberi)

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

Transferde başrolde olan Josef'in bu paylaşımı siyah beyazlı taraftarılar tarafından heyecanla karşılandı ve birçok yorum aldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Samba operasyonu! Josef de Souza ateşi yaktı: Fernando Lucas Martins ve Alex Teixeira (BJK spor haberi)

LJAJIC'E ADANA DEMİRSPOR KANCASI

Beşiktaş'ta bekleneni bir türlü veremeyen Adem Ljajic'in talipleri artıyor. Boşnak asıllı oyuncuya İtalyan kulübü Genoa ve Torino'nun adından Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor da el attı. Akdeniz ekibinin Beşiktaş ve oyucuyla görüşerek transferi bitirmek istediği öğrenildi.

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