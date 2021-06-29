Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Samba operasyonu! Josef de Souza ateşi yaktı: Fernando Lucas Martins ve Alex Teixeira (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına son sürat devam eden son şampiyon Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına son sürat devam eden son şampiyon Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...
Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak, ligde de yeniden şampiyonluğu göğüslemek isteyen siyah beyazlılar, bu doğrultuda transferde ince eleyip sık dokuyor.
SAMBA OPERASYONU
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Brezilyalı 2 yıldız Fernando Lucas Martins ve Alex Teixeira transferinde sona yaklaştı.
JOSEF ATEŞİ YAKTI
Josef de Souza, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Alex Teixeira ve Fernando ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
TARAFTARLAR HEYECANLANDI
Transferde başrolde olan Josef'in bu paylaşımı siyah beyazlı taraftarılar tarafından heyecanla karşılandı ve birçok yorum aldı.
LJAJIC'E ADANA DEMİRSPOR KANCASI
Beşiktaş'ta bekleneni bir türlü veremeyen Adem Ljajic'in talipleri artıyor. Boşnak asıllı oyuncuya İtalyan kulübü Genoa ve Torino'nun adından Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor da el attı. Akdeniz ekibinin Beşiktaş ve oyucuyla görüşerek transferi bitirmek istediği öğrenildi.