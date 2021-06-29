Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Samba operasyonu! Josef de Souza ateşi yaktı: Fernando Lucas Martins ve Alex Teixeira (BJK spor haberi)

JOSEF ATEŞİ YAKTI Josef de Souza, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Alex Teixeira ve Fernando ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

TARAFTARLAR HEYECANLANDI Transferde başrolde olan Josef'in bu paylaşımı siyah beyazlı taraftarılar tarafından heyecanla karşılandı ve birçok yorum aldı.