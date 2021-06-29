Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Andraz Sporar transferinde pazarlıklar kızıştı! Fark 2 milyon euro

Yeni sezonda kadrosunu en az iki golcü transferiyle güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta birçok oyuncunun adı masada dururken, adaylar arasına bonservisi Portekiz temsilcisi Sporting'de olan Andraz Sporar da girdi.
Sergen Yalçın ile sözleşme yenileyen ve transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş rotasını Portekiz'e çevirdi. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Sporar ile ilgileniyor.
FARK 2 MİLYON EURO
O Jogo'da yer alan habere göre Sporting, Sloven golcüyü bonservisiyle birlikte göndermek istiyor. Beşiktaş ise Sporar'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.