Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Andraz Sporar transferinde pazarlıklar kızıştı! Fark 2 milyon euro

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Andraz Sporar transferinde pazarlıklar kızıştı! Fark 2 milyon euro

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın 1 yıl kiralamak istediği yıldız golcü Andraz Sporar için kulübü Sporting ile pazarlıklar kızıştı. Portekiz ekibi 27 yaşındaki futbolcuya 7 milyon euro, siyah-beyazlı yönetim ise 5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu koymak istiyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Andraz Sporar transferinde pazarlıklar kızıştı! İşte görüşme detayları

Yeni sezonda kadrosunu en az iki golcü transferiyle güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta birçok oyuncunun adı masada dururken, adaylar arasına bonservisi Portekiz temsilcisi Sporting'de olan Andraz Sporar da girdi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Andraz Sporar transferinde pazarlıklar kızıştı! İşte görüşme detayları

Sergen Yalçın ile sözleşme yenileyen ve transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş rotasını Portekiz'e çevirdi. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Sporar ile ilgileniyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Andraz Sporar transferinde pazarlıklar kızıştı! İşte görüşme detayları

FARK 2 MİLYON EURO
O Jogo'da yer alan habere göre Sporting, Sloven golcüyü bonservisiyle birlikte göndermek istiyor. Beşiktaş ise Sporar'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Andraz Sporar transferinde pazarlıklar kızıştı! İşte görüşme detayları

Habere göre Portekiz ekibi, Sporar'ın kiralık sözleşmesine 7 milyon euro satın alma opsiyonu koymak istiyor. Beşiktaş ise bu bedeli 5 milyon euro'ya düşürmeye çalışıyor. Sloven oyuncu, geride bıraktığımız sezonda 41 maça çıktı, 7 gol attı ve 6 da asist yaptı.

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