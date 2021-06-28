Son dakika BJK transfer haberleri | Salih Uçan resmen duyurdu! "Beşiktaş ile anlaştım"

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla gösterdiği performans ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Salih Uçan'ın yeni durağı merak ediliyordu. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sergen Yalçın'ın imzasının ardından yaptığı açıklamada Salih Uçan ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurmuştu. Orta saha futbolcusu da bu açıklamayı doğruladı.

İşte Salih Uçan'ın Tivibu'ya yaptığı o açıklama;

"Transfer sürecimde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgisi oldu. Bu onur verici. Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardım. Menajerim yönetiyor, %100 bitti diyemiyorum. Son işlemler kaldı."