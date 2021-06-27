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Beşiktaş Uros Spajic için resmi transfer teklifi sundu! Rakam...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Teknik direktör Sergen Yalçın'ın direktifleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden Beşiktaş, stoper bölgesi için aradığı ismi buldu. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Kara Kartal, geniş ve güçlü bir kadroya sahip olmak istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık geçiren Uros Spajic için teklif yaptı. Beşiktaş, Uros Spajic için yaptığı teklifte, 500 bin euro kiralama teklifinde bulundu. Bununla beraber Uros Spajic transferi için Beşiktaş'a cevap geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 11:31
Beşiktaş Uros Spajic için resmi transfer teklifi sundu! Rakam...

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık geçiren Uros Spajic'i listesine dahil etti. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncu için 500 bin Euro kiralama teklifinde bulundu. Spajic'i 2 yıl önce 6 milyon Euro'ya kadrosuna katan Krasnodar ise bu rakamı zorunlu satın alma opsiyonu olarak sözleşmeye koymak istedi. Ancak Beşiktaş yönetiminin zorunlu opsiyona karşı olduğu ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

SPORAR'DA 2 MİLYON EURO FARK
Öte yandan, Beşiktaş'ın forvet mevkii için düşündüğü Andraz Sporar ile ilgili olarak Portekiz basınından bir iddia geldi. O Jogo gazetesi, Sporting'in 28 yaşındaki golcüyü bonservisiyle satmak istediği, siyah-beyazlıların ise kiralama artık satın alma teklifinde bulunduğunu ileri sürdü. Portekiz ekibinin opsiyonu 7 milyon Euro olarak belirlediği, Kartal'ın ise bu rakamı 5 milyon Euro'ya çekmek için uğraş verdiği ifade edildi.

ATIBA&TÖRE 1 YIL DAHA KARTAL
İÇ transferde de hareketli günler yaşayan Beşiktaş, sözleşmeleri sona eren Atiba Hutchinson ve Gökhan Töre ile anlaşmaya vardı. İki futbolcunun 1 yıllık mukaveleye imza atacakları belirtildi. Siyah-beyazlı yönetim, 38 yaşındaki Atiba'yı önümüzdeki sezonun sonunda antrenör olarak takımda tutmayı planlıyor.

SAMSUN'DAN NURULLAH CEVABI!
SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş'ın kalecileri Nurullah Aslan'ı istediğini söyledi. Yıldırım, "Bir menajer, 'Nurullah'ı Beşiktaş'a verir misiniz?' dedi. Önce 750 bin, sonra da 1 milyon Euro önerdi. Beşiktaş Ersin'in transferinden 9 milyon aldığında benim kalecimi istiyorsa bana iyi bir rakam verecek. Çünkü Nurullah'ı çok daha iyi bir fiyata satabilir" ifadelerini kullandı. (Sabah)

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