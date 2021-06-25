Son dakika transfer haberi: Juventus'un yıldızı Rugani Beşiktaş'a

Yeni sezonda da Şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

İtalyan basınında yer alan haberde Daniele Rugani içinb Beşiktaş'ın devrede olduğu iddia edildi.

TuttoSport'un bugünkü baskısında Rugani için Fiorentina'nın rakiplerinin Bologna, Beşiktaş ve Betis olduğu iddia edildi.

Ancak transferin Merih Demiral ve Dragusin için Juventus'un yapacağı tasarrufa bağlı olacağı belirtildi. Chiellini, Bonucci ve De Ligt varken Allegri'nin stoperi Rugani'yi tutmak isteyebileceği belirtildi.



