Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ın gündemindeki Diego Costa’dan transfer açıklaması!

Beşiktaş Vincent Aboubakar'ın ayrılışından sonra yıldız bir golcüyü renklerine katmak için temaslarını hızlandırdı. Siyah-Beyazlılar ünlü İspanyol golcü Diego Costa için bekleyişini sürdürüyor.
Beşiktaş Vincent Aboubakar'ın ayrılışından sonra yıldız bir golcüyü renklerine katmak için temaslarını hızlandırdı. Siyah-Beyazlılar ünlü İspanyol golcü Diego Costa için bekleyişini sürdürüyor.
KARTAL BEKLEMEDE
Kartal tecrübeli golcü için teklifini artırdı. Yıldız oyuncuya yıllık 2.3 milyon Euro teklif eden Siyah-Beyazlılar, 600 bin Euro da bonus önerdi. Bu teklif sonrasında Beşiktaş Yönetimi bekleyişe geçti.
KESİN DÖNÜŞ YAPACAK
Costa'ya Çin Ligi ekibi Shangai de teklifte bulunmuştu. İspanyol golcünün menajerinin 1 hafta içinde kesin dönüş yapması bekliyor. Diego Costa ya Beşiktaş'ın teklifini kabul edecek ya da Çin ekibi Shangai ile el sıkışacak.
COSTA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Beşiktaş'ın gündeminde olduğu bilinen Diego Costa, Brezilya basınına transfer açıklaması yaptı. Beşiktaş'ın ilgilendiği isimler arasında yer alan Diego Costa, Brezilya basınına konuştu. 32 yaşındaki golcü, transferi için acele etmeyeceğini ve gelen teklifleri iyi değerlendireceğini belirtti.
"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA…"
Diego Costa, kariyerine yine Avrupa'da devam etmek istediğini söyleyerek teklifler aldığını doğruladı. Costa, "Önümüzdeki haftalarda hangi takıma gideceğimi size açıklayacağım." diye konuştu.
İspanyol yıldız son olarak LaLiga'da sezonu şampiyon bitiren Atletico Madrid'de forma giymişti. Costa, geride kalan sezonu 7 maçta 2 gol atarak tamamladı.Kariyerinde Chelsea macerası da bulunan golcü, toplamda 476 maça çıktı ve 181 gol kaydetti.