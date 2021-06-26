Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ın gündemindeki Diego Costa’dan transfer açıklaması!

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ın gündemindeki Diego Costa’dan transfer açıklaması!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşarak sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta forvet çalışmaları devam ediyor. Yeni sezonda ve Devler Ligi'nde başarılı bir yıl geçirmek isteyen siyah-beyazlılarda liste başında ise Diego Costa yer alıyor. Tecrübeli futbolcu geleceği ile ilgili Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 21:21 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 21:27
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ın gündemindeki Diego Costa’dan transfer açıklaması!

Beşiktaş Vincent Aboubakar'ın ayrılışından sonra yıldız bir golcüyü renklerine katmak için temaslarını hızlandırdı. Siyah-Beyazlılar ünlü İspanyol golcü Diego Costa için bekleyişini sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ın gündemindeki Diego Costa’dan transfer açıklaması!

KARTAL BEKLEMEDE

Kartal tecrübeli golcü için teklifini artırdı. Yıldız oyuncuya yıllık 2.3 milyon Euro teklif eden Siyah-Beyazlılar, 600 bin Euro da bonus önerdi. Bu teklif sonrasında Beşiktaş Yönetimi bekleyişe geçti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ın gündemindeki Diego Costa’dan transfer açıklaması!

KESİN DÖNÜŞ YAPACAK

Costa'ya Çin Ligi ekibi Shangai de teklifte bulunmuştu. İspanyol golcünün menajerinin 1 hafta içinde kesin dönüş yapması bekliyor. Diego Costa ya Beşiktaş'ın teklifini kabul edecek ya da Çin ekibi Shangai ile el sıkışacak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ın gündemindeki Diego Costa’dan transfer açıklaması!

COSTA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş'ın gündeminde olduğu bilinen Diego Costa, Brezilya basınına transfer açıklaması yaptı. Beşiktaş'ın ilgilendiği isimler arasında yer alan Diego Costa, Brezilya basınına konuştu. 32 yaşındaki golcü, transferi için acele etmeyeceğini ve gelen teklifleri iyi değerlendireceğini belirtti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ın gündemindeki Diego Costa’dan transfer açıklaması!

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA…"

Diego Costa, kariyerine yine Avrupa'da devam etmek istediğini söyleyerek teklifler aldığını doğruladı. Costa, "Önümüzdeki haftalarda hangi takıma gideceğimi size açıklayacağım." diye konuştu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ın gündemindeki Diego Costa’dan transfer açıklaması!

İspanyol yıldız son olarak LaLiga'da sezonu şampiyon bitiren Atletico Madrid'de forma giymişti. Costa, geride kalan sezonu 7 maçta 2 gol atarak tamamladı.Kariyerinde Chelsea macerası da bulunan golcü, toplamda 476 maça çıktı ve 181 gol kaydetti.

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