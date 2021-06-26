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Beşiktaş'ta Vida için flaş transfer gelişmesi! "Ayrılmak istiyor ve..."

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların tecrübeli futbolcusu Domagoj Vida ile ilgili İtalyan basınında önemli bir gelişme aktarıldı. Bilindiği üzere Vida'ya Cagliari talip olurken, yıldız futbolcu kulübün yöneticisine Türkiye'den ayrılmak isteediğini ve transfer tekliflerine sıcak baktığını bildirdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 13:26
Beşiktaş'ta Vida için flaş transfer gelişmesi! "Ayrılmak istiyor ve..."

Şu sıralar Hırvatistan Milli Takımı ile EURO 2020'de boy gösteren Beşiktaş'ın yıldızı Domagoj Vida için ayrılık çanları çalıyor.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Cagliari Sportif Direktörü Stefano Capozucca, Vida'nın transferi için düğmeye bastı. Tecrübeli futbol adamı, oyuncunun son durumu için Beşiktaş yönetimiyle iletişime geçecek.

AYRILMAK İSTİYOR
Öte yandan haberin detaylarında Vida'nın, Türkiye'den ayrılmak istediği ve yeni bir maceraya atılmak istediği ifade edildi.

Domagoj Vida'ya Cagliari ile beraber Torino ve Fiorentina da talip oldu.

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