Beşiktaş'ta Vida için flaş transfer gelişmesi! "Ayrılmak istiyor ve..."

Şu sıralar Hırvatistan Milli Takımı ile EURO 2020'de boy gösteren Beşiktaş'ın yıldızı Domagoj Vida için ayrılık çanları çalıyor.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Cagliari Sportif Direktörü Stefano Capozucca, Vida'nın transferi için düğmeye bastı. Tecrübeli futbol adamı, oyuncunun son durumu için Beşiktaş yönetimiyle iletişime geçecek.

AYRILMAK İSTİYOR

Öte yandan haberin detaylarında Vida'nın, Türkiye'den ayrılmak istediği ve yeni bir maceraya atılmak istediği ifade edildi.

Domagoj Vida'ya Cagliari ile beraber Torino ve Fiorentina da talip oldu.