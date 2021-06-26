Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sinan Vardar'dan Elayis Tavşan yorumu! "Son yılların en flaş transferi..."

SİNAN VARDAR - TOP ARTIK SERGEN'DE Hem camia hem de taraftarın istediği oldu, sevgili Sergen Yalçın Beşiktaş'ta kaldı. Ben zaten Sergen hocanın talep ettiği rakamı daha önce yazmıştım. Bu yıllık maaş, üç büyüklerde çalışan teknik adam için normale yakın...

Umarım Beşiktaş için hayırlı, uğurlu olur. Sergen Yalçın'ın imzası; hemen hemen tüm Beşiktaşlıları mutlu etti. Artık yönetim, teknik kadro ve camia bütünleşmesiyle Beşiktaş'a büyük başarılar kazandırmaya odaklanmalıyız.