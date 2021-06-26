Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sinan Vardar'dan Elayis Tavşan yorumu! "Son yılların en flaş transferi..."

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sinan Vardar'dan Elayis Tavşan yorumu! "Son yılların en flaş transferi..."

Son dakika Beşiktaş spor haberleri... Beşiktaş'ta, yönetimle teknik direktör Sergen Yalçın arasında yaşanan kriz çözüldü ve genç teknik adam yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Transfer çalışmalarına yönelen siyah-beyazlılar, Hollanda'da top koşturan Elayis Tavşan'la el sıkıştı. Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar da Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeleri ve Elayis Tavşan transferini değerlendirdi. İşte o yazı... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 08:58
Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sinan Vardar'dan Elayis Tavşan yorumu! "Son yılların en flaş transferi..."

SİNAN VARDAR - TOP ARTIK SERGEN'DE

Hem camia hem de taraftarın istediği oldu, sevgili Sergen Yalçın Beşiktaş'ta kaldı. Ben zaten Sergen hocanın talep ettiği rakamı daha önce yazmıştım. Bu yıllık maaş, üç büyüklerde çalışan teknik adam için normale yakın...

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sinan Vardar'dan Elayis Tavşan yorumu! "Son yılların en flaş transferi..."

Umarım Beşiktaş için hayırlı, uğurlu olur. Sergen Yalçın'ın imzası; hemen hemen tüm Beşiktaşlıları mutlu etti. Artık yönetim, teknik kadro ve camia bütünleşmesiyle Beşiktaş'a büyük başarılar kazandırmaya odaklanmalıyız.

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sinan Vardar'dan Elayis Tavşan yorumu! "Son yılların en flaş transferi..."

Sergen hoca en geç geçtiğimiz mart ayında imza atmalı ve yeni sezonun planlamasına bundan 4 ay öncesinde geçilmeliydi. Ama Trabzonspor haricinde ezeli rakiplerin de durumu, Beşiktaş'tan farklı değil. Beşiktaş yönetimi ile Sergen Yalçın arasında çalışma esaslarında sorun yaşanacağını zannetmiyorum.

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sinan Vardar'dan Elayis Tavşan yorumu! "Son yılların en flaş transferi..."

Başkan Çebi, yöneticiler ve Sergen hoca duracakları yeri çok iyi biliyorlar. Önümüzdeki tabloya dikkatle bakarsak Beşiktaş'ın ciddi transferlere ihtiyacı var. Salih Uçan transferine tam destek veriyorum.

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sinan Vardar'dan Elayis Tavşan yorumu! "Son yılların en flaş transferi..."

Vida'nın yanına iyi bir savunmacı ve Aboubakar'ın yerine son vuruş özelliği golcü transferlerini merakla bekliyoruz. Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic için teklifler değerlendirilebilir düşüncesindeyim.

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sinan Vardar'dan Elayis Tavşan yorumu! "Son yılların en flaş transferi..."

Sevgili Erdal Torunoğulları'nın Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında forma giyen Elayis Tavşan transferi için el sıkıştığını duydum. Bu transfer olursa son yılların en flaş transferi olabileceğini düşünüyorum. Top artık Sergen'de... Beşiktaş birleşince çok güzel oluyor. Hep birlikte el ele nice büyük zaferlere...

SON DAKİKA