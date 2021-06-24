Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Alexandru Maxim, Seferovic, Halil Akbunar...

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
KAAN AYHAN
Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak Kartal, milli yıldız Kaan Ayhan'ın transferi için girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş, Kaan Ayhan'ın menajeri ve kulübüyle temas halinde.
KENAN KARAMAN
Schalke 04 ve Genoa'nın da ilgilendiği 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basınından Rheinische Post Gazetesi'nde yer alan habere göre Kenan Karaman, Beşiktaş ile anlaşmaya yakın.