Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Alexandru Maxim, Seferovic, Halil Akbunar...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Alexandru Maxim, Seferovic, Halil Akbunar...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Sezonu çifte kupa ile kapatan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı. Kartal'ın sıradaki hedefini transferde arka arkaya imzaları attırmak. Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden transfer komitesi. Listeye yeni yıldızları ekledi. Alexandru Maxim, Seferovic, Halil Akbunar gibi yıldızlar Beşiktaş'ın gündemindeki yerini aldı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 12:57
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Alexandru Maxim, Seferovic, Halil Akbunar... | BJK haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Alexandru Maxim, Seferovic, Halil Akbunar... | BJK haberleri

KAAN AYHAN

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak Kartal, milli yıldız Kaan Ayhan'ın transferi için girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş, Kaan Ayhan'ın menajeri ve kulübüyle temas halinde.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Alexandru Maxim, Seferovic, Halil Akbunar... | BJK haberleri

KENAN KARAMAN

Schalke 04 ve Genoa'nın da ilgilendiği 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basınından Rheinische Post Gazetesi'nde yer alan habere göre Kenan Karaman, Beşiktaş ile anlaşmaya yakın.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Alexandru Maxim, Seferovic, Halil Akbunar... | BJK haberleri

HALİL AKBUNAR

Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgilendiği Göztepe'nin başarılı futbolcusu Halil Akbunar için Kartal da devreye girdi. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma durumu Beşiktaş'ı transferde 1 adım öne çıkarıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Alexandru Maxim, Seferovic, Halil Akbunar... | BJK haberleri

MAME DIOUF

Beşiktaş forvet hattı için birçok isimle görüşüyor. Süper Lig ekibi Hatayspor'un yıldızı Mame Diouf da bu futbolcular arasında yer alıyor. Senegallinin mukavelesinde, '1.1 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesinin olması Siyah Beyazlılar'a bu transferi diğer isimlere göre daha düşük bir bonservis bedeliyle gerçekleştirme fırsatını sunuyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Alexandru Maxim, Seferovic, Halil Akbunar... | BJK haberleri

JOAO MARIO

Beşiktaş, Adem Ljajic'in takımdan ayrılması halinde 10 numara bölgesine yeni bir isim transfer etmek istiyor. Uzun zamandır gündemde yer alan Joao Mario 10 numara bölgesinin en güçlü adayları arasında.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Alexandru Maxim, Seferovic, Halil Akbunar... | BJK haberleri

ALEXANDRU MAXIM

Rumen basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberde, Beşiktaş'ın Gaziantep forması giyen Alexandru Maxim'i istediği ifade edildi. Beşiktaş daha önce de Maxim'i gündeme almıştı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Alexandru Maxim, Seferovic, Halil Akbunar... | BJK haberleri

ALEKSANDAR MITROVIC

Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, İngiltere Ligi ekiplerinden Fulham'da forma giyen tecrübeli golcü Aleksandar Mitrovic'i listesine ekledi. Haberde, Sergen Yalçın'ın Mitrovic ile görüntülü konuşma gerçekleştirdiği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Alexandru Maxim, Seferovic, Halil Akbunar... | BJK haberleri

HARIS SEFEROVIC

Benfica ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Seferovic, Beşiktaş'ın gündemindeki yerini koruyor. Benfica'nın satın alma opsiyonlu kiralık teklifine sıcak bakabileceği belirtildi.

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