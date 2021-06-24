Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Alexandru Maxim, Seferovic, Halil Akbunar...

Galatasaray ve Trabzonspor 'un da ilgilendiği Göztepe 'nin başarılı futbolcusu Halil Akbunar için Kartal da devreye girdi. Şampiyonlar Ligi 'ne direkt katılma durumu Beşiktaş 'ı transferde 1 adım öne çıkarıyor.

MAME DIOUF

Beşiktaş forvet hattı için birçok isimle görüşüyor. Süper Lig ekibi Hatayspor'un yıldızı Mame Diouf da bu futbolcular arasında yer alıyor. Senegallinin mukavelesinde, '1.1 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesinin olması Siyah Beyazlılar'a bu transferi diğer isimlere göre daha düşük bir bonservis bedeliyle gerçekleştirme fırsatını sunuyor.