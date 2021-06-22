Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Adam Ounas teklifi belli oldu! İşte o rakam

Son dakika transfer haberleri: 'ın teklifi belli oldu! İşte o rakam

yönetimi, Rachid Ghezzal'ın bonservisini almak için Leicester City ile görüşmelerini sürdürürken, olumsuz bir duruma karşın ismini alternatif olarak belirlemişti. Cezayirli sağ kanat oyuncusuyla Beşiktaş arasındaki transfer görüşmeleri İtalyan basınında da yer bulurken, siyah-beyazlıların önerdiği ücret de açıklandı. İşte o rakam...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Adam Ounas teklifi belli oldu! İşte o rakam

, Ghezzal'dan vazgeçmese de; Cezayirli yıldızın yeni sezonda başka takıma gideceği iddiaları da medyasında yer almaya devam ediyor. 'den DZ Foot'tan sonra bu kez de 'dan , geçen sezonu ve 'da kiralık geçiren 'ı inatla Beşiktaş'a yazmaya devam ediyor.

Spazio'dan 'nin haberinde; "Ounas'ın, ile Haziran 2022 sonuna kadar sözleşmesi var. Ancak sözleşmesi süresi dolmamasına rağmen birçok kulübün hedefinde. 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, , , 'dan sonra şimdi de bir takımının ilgi odağı oldu. Oyuncu Beşiktaş'ın radarında gibi görünüyor. Kartal, yaklaşık 5 milyon euro'yu bulan bir teklif sundu, görüşmeler olumlu ilerliyor" ifadeleri yer aldı.

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