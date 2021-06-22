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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş Ghezzal yerine Adam Ounas transferi gerçekleşecek! İşte yapılan teklif

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, bu sezon ligde fırtına gibi esen Rachid Ghezzal'ın bonservisini alabilmek için yıldız ismin haklarını elinde bulunduran Leicester City ile görüşmelerini sürdürürken, Ghezzal'ın transferine pürüz çıkması halinde alternatifini belirledi. Beşiktaş, Ghezzal'ın transferinin gerçekleşmemesi halinde imzayı Adam Ounas'a attıracak. Bu bağlamda Beşiktaş'ın, Adam Ounas için yaptığı transfer teklifinin detayları da ortaya çıktı. Peki, Beşiktaş Ounas transferi için ne kadar önerdi? İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 14:30 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 14:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş Ghezzal yerine Adam Ounas transferi gerçekleşecek! İşte yapılan teklif

Beşiktaş, Ghezzal'dan vazgeçmese de; Cezayirli yıldızın yeni sezonda başka takıma gideceği iddiaları da Avrupa medyasında yer almaya devam ediyor. Cezayir'den DZ Foot'tan sonra bu kez de İtalya'dan Spazio, geçen sezonu Cagliari ve Crotone'da kiralık geçiren Adam Ounas'ı inatla Beşiktaş'a yazmaya devam ediyor.

Spazio'dan Nicolas Iannone'nin haberinde; "Ounas'ın, Napoli ile Haziran 2022 sonuna kadar sözleşmesi var. Ancak sözleşmesi süresi dolmamasına rağmen birçok kulübün hedefinde. 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Sassuolo, Genoa, Torino'dan sonra şimdi de bir Türk takımının ilgi odağı oldu. Oyuncu Beşiktaş'ın radarında gibi görünüyor. Kartal, yaklaşık 5 milyon euro'yu bulan bir teklif sundu, görüşmeler olumlu ilerliyor" ifadeleri yer aldı.

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