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Son dakika spor haberi: 'ta kalacak mı? 'den transfer cevabı

Son dakika transfer haberi: Geçtiğimiz sezon attığı gollerle 'e damga vuran , 'ın çifte kupalı şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu. Transferin gözdesi konumundaki Kanadalı hücum oyuncusu, kulüplerini peşine taktı. Beşiktaş'taki geleceği merak konusu olan 26 yaşındaki futbolcu, yönetimle transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Peki Cyle Larin takımda kalacak mı? İşte görüşmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 11:14
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kalacak mı? Cyle Larin'den transfer cevabı

Sezonu çifte kupayla kapatan 'ta performansıyla ön plana çıktı. Siyah-beyazlılarda Kanadalı golcüye gelen teklifler masaya yatırıldı. Yönetim, yıldız futbolcuyla özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kalacak mı? Cyle Larin'den transfer cevabı

Milliyet'in haberine göre Larin'e kendisine olan ilgili ve teklifler detaylıca aktarıldı. Vodafone Park'ta yapılan görüşmede her iki taraf da birbirine açık oldu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kalacak mı? Cyle Larin'den transfer cevabı

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR!
Yönetim tüm teklifleri 26 yaşındaki futbolcuya iletti. ile sözleşmesi 30 Haziran 2022'de bitecek olan Larin ise gelecek sezon takımda kalarak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini bildirdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kalacak mı? Cyle Larin'den transfer cevabı

Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın kariyeri için çok önem taşıdığını vurgulayan Kanadalı hücumcu, gelecek sezon takımda olmak istediğini yineledi. Larin sadece maddi açıdan çok büyük bir teklif gelmesi halinde ayrılığı düşünebileceğini ama bunun dışında Devler Ligi'nde forma giymek istediğini belirtti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kalacak mı? Cyle Larin'den transfer cevabı

YÖNETİM CEVAPLARDAN MEMNUN OLDU
Deneyimli yıldız ayrıca 'ta iyi bir hava yakaladığını, İstanbul'a ve kulübe çok alıştığını bu nedenle ayrılmak istemediğini söyledi. Beşiktaş yönetimi de Larin'in yapıcı ve samimi yanıtlarından sonra memnun oldu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kalacak mı? Cyle Larin'den transfer cevabı

YENİ SÖZLEŞME KAPIDA!
Siyah-beyazlılar, Larin ile yeni bir sözleşme yapmayı da düşünüyor. 2022'de bitecek sözleşmenin uzatılması için çalışma yapılması planlanıyor.

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