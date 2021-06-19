Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kalacak mı? Cyle Larin'den transfer cevabı

Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın kariyeri için çok önem taşıdığını vurgulayan Kanadalı hücumcu, gelecek sezon takımda olmak istediğini yineledi. Larin sadece maddi açıdan çok büyük bir teklif gelmesi halinde ayrılığı düşünebileceğini ama bunun dışında Devler Ligi'nde forma giymek istediğini belirtti.

YÖNETİM CEVAPLARDAN MEMNUN OLDU

Deneyimli yıldız ayrıca Beşiktaş'ta iyi bir hava yakaladığını, İstanbul'a ve kulübe çok alıştığını bu nedenle ayrılmak istemediğini söyledi. Beşiktaş yönetimi de Larin'in yapıcı ve samimi yanıtlarından sonra memnun oldu.