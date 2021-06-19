Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kalacak mı? Cyle Larin'den transfer cevabı

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta Cyle Larin performansıyla ön plana çıktı. Siyah-beyazlılarda Kanadalı golcüye gelen teklifler masaya yatırıldı. Yönetim, yıldız futbolcuyla özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta Cyle Larin performansıyla ön plana çıktı. Siyah-beyazlılarda Kanadalı golcüye gelen teklifler masaya yatırıldı. Yönetim, yıldız futbolcuyla özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Milliyet'in haberine göre Larin'e kendisine olan ilgili ve teklifler detaylıca aktarıldı. Vodafone Park'ta yapılan görüşmede her iki taraf da birbirine açık oldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR!
Yönetim tüm teklifleri 26 yaşındaki futbolcuya iletti. Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran 2022'de bitecek olan Larin ise gelecek sezon takımda kalarak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini bildirdi.
Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın kariyeri için çok önem taşıdığını vurgulayan Kanadalı hücumcu, gelecek sezon takımda olmak istediğini yineledi. Larin sadece maddi açıdan çok büyük bir teklif gelmesi halinde ayrılığı düşünebileceğini ama bunun dışında Devler Ligi'nde forma giymek istediğini belirtti.
YÖNETİM CEVAPLARDAN MEMNUN OLDU
Deneyimli yıldız ayrıca Beşiktaş'ta iyi bir hava yakaladığını, İstanbul'a ve kulübe çok alıştığını bu nedenle ayrılmak istemediğini söyledi. Beşiktaş yönetimi de Larin'in yapıcı ve samimi yanıtlarından sonra memnun oldu.
YENİ SÖZLEŞME KAPIDA!
Siyah-beyazlılar, Larin ile yeni bir sözleşme yapmayı da düşünüyor. 2022'de bitecek sözleşmenin uzatılması için çalışma yapılması planlanıyor.