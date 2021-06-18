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Son dakika transfer haberleri: 'den 5 takım 'in peşinde!

'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi henüz transfer yapmayan 'ın golcü futbolcu 'le ilgilendiği iddia edildi. Bonservisi 'ta bulunan 27 yaşındaki futbolcunun Altay'ın yanı sıra , , ve Demir Grup Sivasspor'un radarında olduğu kaydedildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 14:10
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'den 5 takım Umut Nayir'in peşinde!

Geçen sezon kiralık olarak 'ın takımında forma giyen 27 yaşındaki Beşiktaşlı futbolcunun siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi. 'ın yanı sıra 'den , , ve un da 'i transfer etmek istediği kaydedildi.

Altyapısından yetiştiği 'nde profesyonel olan Umut Nayir, ardından , , Göztepe ve formalarını da giydi. 'ta 2019-2020 sezonunda 17 maçta 4 gol kaydeden deneyimli santrfor, geçen sezon Hajduk Split'te ligde 25 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri sarstı. Teknik direktör ile henüz sözleşme yenilemeyen Altay yönetiminin Umut Nayir transferini bitirmek için önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandıracağı bildirildi.

Süper Lig ekiplerinin gözdesi konumunda bulunan Umut Nayir'in Beşiktaş'taki sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

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