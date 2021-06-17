Haberler Beşiktaş Son dakika BJK transfer haberleri | Beşiktaş'ta Domagoj Vida'ya Serie A'dan teklif!

Son dakika transfer haberleri | 'ta 'ya 'dan teklif!

ve 'nı kazanarak sezonu çifte kupayla tamamlayan , yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör ile bir yıllık daha sözleşme imzalaması beklenen , transfer çalışmalarına da devam ediyor. Takıma  sağ bek, stoper, orta saha, kanat ve golcü takviyesi yapmak isteyen Kartal'ın birçok futbolcusuna da teklifler geliyor. Son olarak geçtiğimiz sezon kritik gollere imza atan Hırvat stoper 'ya ekiplerinden talip oldu. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 11:22
Son dakika BJK transfer haberleri | Beşiktaş'ta Domagoj Vida'ya Serie A'dan teklif!

ve 'nı kazanarak sezonu çifte kupayla tamamlayan , yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör ile bir yıllık daha sözleşme imzalaması beklenen , transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Takıma sağ bek, stoper, orta saha, kanat ve golcü takviyesi yapmak isteyen Kartal'ın birçok futbolcusuna da teklifler geliyor. Son olarak geçtiğimiz sezon kritik gollere imza atan Hırvat stoper 'ya ekiplerinden talip oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre Hırvat futbolcu için ve kulüplerinden menajerler aracılığı ile teklif aldıklarını belirten Yönetici ciddi teklif sahipleri ile masaya oturacaklarını söyledi.

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