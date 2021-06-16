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Son dakika transfer haberi: M'Baye Niang'ı istiyor! Rakipleri ve

Son dakika transfer haberleri... Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki ismi Fransız basını duyurdu. Beşiktaş'ın bonservisi 'de bulunan M'Baye Niang'ı istediği ifade edililrken, siyah-beyazlıların bu transferdeki rakiplerinin ve olduğu kaydedildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 14:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş M'Baye Niang'ı istiyor! Rakipleri Porto ve Krasnodar

Yeni sezonda ülkemizi 'nde temsil edecek olan , transfer çalışmalarında gaza bastı. Siyah-beyazlı kulüp son olarak gündemine bonservisi 'de bulunan Senegalli golcü M'Baye Niang'ı aldı.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Beşiktaş, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını 'de kiralık olarak geçiren Niang'ı renklerine bağlamak istiyor. Rennes'in de oyuncunun brüt 3.5 milyon euro'luk maaşından kurtulmak için sözleşmesinde 2 yılı olmasına rağmen 26 yaşındaki forveti uygun bir fiyata göndermek istediği bildirildi.

Transferde Beşiktaş'ın rakiplerinin ekibi ile Rus temsilcisi olduğu belirtildi. Porto'nun bir adım önde olduğu da aktarılan bilgiler arasında.

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