Son dakika transfer haberi: Beşiktaş M'Baye Niang'ı istiyor! Rakipleri Porto ve Krasnodar

Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, transfer çalışmalarında gaza bastı. Siyah-beyazlı kulüp son olarak gündemine bonservisi Rennes'de bulunan Senegalli golcü M'Baye Niang'ı aldı.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Beşiktaş, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Al Ahli'de kiralık olarak geçiren Niang'ı renklerine bağlamak istiyor. Rennes'in de oyuncunun brüt 3.5 milyon euro'luk maaşından kurtulmak için sözleşmesinde 2 yılı olmasına rağmen 26 yaşındaki forveti uygun bir fiyata göndermek istediği bildirildi.

Transferde Beşiktaş'ın rakiplerinin Portekiz ekibi Porto ile Rus temsilcisi Krasnodar olduğu belirtildi. Porto'nun bir adım önde olduğu da aktarılan bilgiler arasında.

