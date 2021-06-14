Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ukraynalı Artem Dovbyk için devrede

Son dakika transfer haberi: Ukraynalı için devrede

Son dakika transfer haberleri: ve 'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. 'ın 'a transfer olmasının ardından forvet arayışlarına giren Beşiktaş sürpriz bir isim için devreye girdi. , geçtiğimiz sezon ile tüm kulvarlarda çıktığı 27 maçta 10 gole imza atan 23 yaşındaki için devreye girdi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 19:32 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 19:44
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ukraynalı Artem Dovbyk için devrede

'i şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan 'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ukraynalı Artem Dovbyk için devrede

Sergen Yalçın ile görüşmeleri sürdüren bir yandan da 'a transfer olan 'ın yerini doldurmak için yoğun mesahi harcıyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ukraynalı Artem Dovbyk için devrede

DOVBYK LİSTEYE EKLENDİ

Siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim ise oldu. Belçika basınında yer alan haberde, ile Marsilya'nın yanı sıra ismi açıklanmayan iki Belçika ekibinin 23 yaşındaki golcü için devrede olduğu iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ukraynalı Artem Dovbyk için devrede

Dinipro forması ile geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda çıktığı 27 maçta 10 gol 1 asistlik performans sergileyen 'ın kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ukraynalı Artem Dovbyk için devrede

Transfermarkt verilerine göre Ukraynalı golcü 'ın güncel piyasa değeri 1 milyon Euro...

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