Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ukraynalı Artem Dovbyk için devrede

Sergen Yalçın ile görüşmeleri sürdüren Kara Kartal bir yandan da Al Nassr 'a transfer olan Aboubakar 'ın yerini doldurmak için yoğun mesahi harcıyor.

DOVBYK LİSTEYE EKLENDİ

Siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim ise Artem Dovbyk oldu. Belçika basınında yer alan haberde, Beşiktaş ile Marsilya'nın yanı sıra ismi açıklanmayan iki Belçika ekibinin 23 yaşındaki golcü için devrede olduğu iddia edildi.