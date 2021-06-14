Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ukraynalı Artem Dovbyk için devrede

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Sergen Yalçın ile görüşmeleri sürdüren Kara Kartal bir yandan da Al Nassr'a transfer olan Aboubakar'ın yerini doldurmak için yoğun mesahi harcıyor.
DOVBYK LİSTEYE EKLENDİ
Siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim ise Artem Dovbyk oldu. Belçika basınında yer alan haberde, Beşiktaş ile Marsilya'nın yanı sıra ismi açıklanmayan iki Belçika ekibinin 23 yaşındaki golcü için devrede olduğu iddia edildi.
Dinipro forması ile geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda çıktığı 27 maçta 10 gol 1 asistlik performans sergileyen Artem Dovbyk'ın kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Transfermarkt verilerine göre Ukraynalı golcü Artem Dovbyk'ın güncel piyasa değeri 1 milyon Euro...