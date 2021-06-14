Haberler Beşiktaş Rachid Ghezzal'dan mesaj var!

'dan mesaj var!

Cezayirli kanat oyuncusu , “Her zaman söylüyorum önceliğim . Dolu tribünler önünde oynayıp o coşkuyu da yaşamak istiyorum” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Rachid Ghezzal'dan mesaj var!

'ın tekrar kadrosuna katmak istediği 'ın ile anlaştığı iddia edilmiş daha sonra yalanlanmıştı. Cezayirli futbolcu, bu söylentiler üzerine ülkesinde yeni bir açıklama yaptı. Tecrübeli krampon, "Sürekli aynı şeyi tekrar ediyorum önceliğim Beşiktaş. 'de, 'da mutluyum. Eğer Beşiktaş'a gidemezsem başka teklifler değerlendirilir" ifadesini kullandı. Ghezzal ayrıca "Beşiktaş taraftarının önünde hiç forma giyemedim. Dolu tribünlere karşı o coşkuyu yaşamak istiyorum" diye konuştu. Ghezzal ile ve 'dan ikişer, 'dan 1 takım ilgileniyor.

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