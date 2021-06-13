Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor...
Ara transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna kazandıran siyah beyazlılar, bu isimlerden meyvelerini alırken gelecek sezon için de çalışmalarına başladı.
Transfer operasyonunu sürdüren Beşiktaş'ta gözler savunma hattına çevrildi.
Stoper mevkisine takviye yapmayı amaçlayan Kara-Kartal, Abdülkerim Bardakçı ve Arda Kızıldağ'ın peşine düştü.
Konyaspor'la 1 senelik sözleşmesi kalan Abdülkerim'in bonservis konusunun uygun bir ücret ya da takas yoluyla çözülmesi planlanıyor.
Arda Kızıldağ ise takımıyla TFF 1. Lig'e düşme üzüntüsünü yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, takımıyla 1 yıl sözleşmesi kalan 22 yaşındaki futbolcudan bonservis sorununu kendi çözmesini talep etti.