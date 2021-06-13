Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper atağı! Abdülkerim Bardakçı ve Arda Kızıldağ... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'tan stoper atağı! ve ... ( haberi)

Son dakika transfer haberi: 'i şampiyon olarak tamamlayan 'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Yerli bir stoper almak isteyen siyah-beyazlılar, uzun süredir takipte olduğu Konyasporlu ve G.Birliği'nden için harekete geçecek. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 09:22 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 09:41
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Abdülkerim Bardakçı ve Arda Kızıldağ atağı! (BJK spor haberi)

'de şampiyonluğa ulaşan ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren 'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Abdülkerim Bardakçı ve Arda Kızıldağ atağı! (BJK spor haberi)

Ara transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna kazandıran siyah beyazlılar, bu isimlerden meyvelerini alırken gelecek sezon için de çalışmalarına başladı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Abdülkerim Bardakçı ve Arda Kızıldağ atağı! (BJK spor haberi)

Transfer operasyonunu sürdüren 'ta gözler savunma hattına çevrildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Abdülkerim Bardakçı ve Arda Kızıldağ atağı! (BJK spor haberi)

Stoper mevkisine takviye yapmayı amaçlayan Kara-Kartal, ve 'ın peşine düştü.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Abdülkerim Bardakçı ve Arda Kızıldağ atağı! (BJK spor haberi)

'la 1 senelik sözleşmesi kalan Abdülkerim'in bonservis konusunun uygun bir ücret ya da takas yoluyla çözülmesi planlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Abdülkerim Bardakçı ve Arda Kızıldağ atağı! (BJK spor haberi)

ise takımıyla TFF 1. Lig'e düşme üzüntüsünü yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, takımıyla 1 yıl sözleşmesi kalan 22 yaşındaki futbolcudan bonservis sorununu kendi çözmesini talep etti.

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