Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta gündem Chidozie Awaziem! Sergen Yalçın onay verdi

Çifte kupalı Beşiktaş, yeni sezonda stopere bir yabancı bir de yerli takviyesi yapmak istiyor. Kara Kartal, yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için gerçekleştirdiği çalışmalara bir oyuncuyu daha ekledi: Chidozie Awaziem...
Sabah'ın haberine göre girişimde bulunulan 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcuda önemli bir mesafe kat edildi. Bonservisi Portekiz ekibi Boavista'da olan Awaziem için siyah-beyazlı ekip oyuncu ve kulübüyle büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Genç stoper için teknik direktör Sergen Yalçın'dan da onay alındı. Bir dönem Çaykur Rizespor'da da forma giyen Awaziem'in, detaylar sonrası Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.