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Son dakika transfer haberi: 'ta gündem Chidozie Awaziem! onay verdi

Son dakika transfer haberleri... Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Yeni sezonda 'nde mücadele edecek olan siyah-beyazlı takım, iddialı bir kadro kurmak için altarnatif isimler üzerinde yoğunlaşıyor. Beşiktaş'ın transfer gündemine aldığı Chidozie Awaziem'e, teknik direktör 'dan da onay çıktı. İşte detaylar... ( transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 08:37
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta gündem Chidozie Awaziem! Sergen Yalçın onay verdi

Çifte kupalı , yeni sezonda stopere bir yabancı bir de yerli takviyesi yapmak istiyor. Kara Kartal, yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için gerçekleştirdiği çalışmalara bir oyuncuyu daha ekledi: Chidozie Awaziem...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta gündem Chidozie Awaziem! Sergen Yalçın onay verdi

Sabah'ın haberine göre girişimde bulunulan 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcuda önemli bir mesafe kat edildi. Bonservisi Portekiz ekibi Boavista'da olan Awaziem için siyah-beyazlı ekip oyuncu ve kulübüyle büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta gündem Chidozie Awaziem! Sergen Yalçın onay verdi

Genç stoper için teknik direktör 'dan da onay alındı. Bir dönem Çaykur Rizespor'da da forma giyen Awaziem'in, detaylar sonrası ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta gündem Chidozie Awaziem! Sergen Yalçın onay verdi

CHIDOZIE AWAZIEM KİMDİR?

Chidozie Awaziem (1 Ocak 1997), Boavista takımında defans pozisyonunda görev yapan Nijeryalı milli futbolcudur. Profesyonel kariyerine Porto B'de başladı. Daha sonra sırasıyla Porto, Nantes, Çaykur Rizespor ve Leganes ve Boavista kulüplerinde oynadı. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Awaziem'in kulübü ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.

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