Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Bomba Dorukhan Toköz iddiası! La Liga ekibi... (BJK spor haberi)

Siyah beyazlılar ile yolları ayıracak olan Dorukhan Toköz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Kartal ile sözleşmesi bitecek olan Dorukhan'a İspanyol ekibi Real Betis'in talip olduğu kaydedildi.

EURO 2020 maçı öncesi A Milli Futbol Takımı kampında açıklamalarda bulunan Dorukhan, "Ben Beşiktaş'a geldiğimde de söylemiştim. Buraya geldiğimde 2 hedefim vardı. Bir tanesi Beşiktaş'la birlikte kupalar kazanmak. Allah'a şükür geçtiğimiz bir ay içerisinde bunların hepsini yaşadım. İkinci hedefim, Beşiktaş'ı Avrupa'da en iyi temsil etmek. İnşallah, bakalım göreceğiz. Turnuvadan sonra her şey belli olacak ama şimdilik öyle duruyor. Günün birinde elbette geri döneceğiz inşallah... " açıklamasını yapmıştı.