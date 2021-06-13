Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Bomba Dorukhan Toköz iddiası! La Liga ekibi... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Bomba iddiası! ekibi... ( haberi)

Son dakika transfer haberi: 'i şampiyon olarak tamamlayan 'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılarda sözleşmesi bitecek olan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanya ekibinin Dorukhan'ı transfer listesine aldığı yazıldı. İşte o takım ve tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ( haberi) | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 11:35
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Bomba Dorukhan Toköz iddiası! La Liga ekibi... (BJK spor haberi)

'de şampiyonluğa ulaşan ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren 'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Bomba Dorukhan Toköz iddiası! La Liga ekibi... (BJK spor haberi)

Ara transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna kazandıran siyah beyazlılar, bu isimlerden meyvelerini alırken gelecek sezon için de çalışmalarına başladı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Bomba Dorukhan Toköz iddiası! La Liga ekibi... (BJK spor haberi)

Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan 'ta sözleşmesi bitecek olan oyuncuların adı da başka takımlarla anılıyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Bomba Dorukhan Toköz iddiası! La Liga ekibi... (BJK spor haberi)

Siyah beyazlılar ile yolları ayıracak olan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Bomba Dorukhan Toköz iddiası! La Liga ekibi... (BJK spor haberi)

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Kartal ile sözleşmesi bitecek olan Dorukhan'a İspanyol ekibi Real Betis'in talip olduğu kaydedildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Bomba Dorukhan Toköz iddiası! La Liga ekibi... (BJK spor haberi)

EURO 2020 maçı öncesi A Milli Futbol Takımı kampında açıklamalarda bulunan Dorukhan, "Ben Beşiktaş'a geldiğimde de söylemiştim. Buraya geldiğimde 2 hedefim vardı. Bir tanesi Beşiktaş'la birlikte kupalar kazanmak. Allah'a şükür geçtiğimiz bir ay içerisinde bunların hepsini yaşadım. İkinci hedefim, Beşiktaş'ı Avrupa'da en iyi temsil etmek. İnşallah, bakalım göreceğiz. Turnuvadan sonra her şey belli olacak ama şimdilik öyle duruyor. Günün birinde elbette geri döneceğiz inşallah... " açıklamasını yapmıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Bomba Dorukhan Toköz iddiası! La Liga ekibi... (BJK spor haberi)

Dorukhan 2018 yılında Eskişehirspor'dan 150 bin euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilmişti.

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