Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Usta yazar Beşiktaş'taki Vincent Aboubakar gerçeğini açıkladı!

Son dakika spor haberi: Usta yazar 'taki gerçeğini açıkladı!

Son dakika haberleri... Sezonu çifte kupayla kapatan 'ta taraftarlar, Kamerunlu golcü 'ın 'a imza atmasıyla sarsıldı. Siyah-beyazlıların şampiyonluğunda büyük katkısı olan yıldız futbolcu, ligin son haftalarında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. yazarı , Aboubakar'la ilgili o gerçeği açıkladı. İşte o yazı... ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 08:28 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 08:29
Son dakika spor haberi: Usta yazar Beşiktaş'taki Vincent Aboubakar gerçeğini açıkladı!

TURGAY DEMİR - ABOUBAKAR VE SERGEN YALÇIN

Aboubakar gitti ve suçlamalar başladı… Yönetim yanlış yapmış, zamanında tedbir almamış, oyuncunun bilerek oynamadığı konusu gizlenmiş v.s… Masalın bini bir para! Lafı uzatmadan açık açık yazıyorum; Aboubakar bilerek oynamadı ve yönetimle birlikte ben de bunu biliyordum!

Son dakika spor haberi: Usta yazar Beşiktaş'taki Vincent Aboubakar gerçeğini açıkladı!

İzleyenler hatırlayacaktır, şampiyonluk yarışında son düzlüğe girilmişken, A Spor'da, "Aboubakar gerçeklerini şimdi söylemem mümkün değil çünkü şampiyonluk yarışı sürüyor ve zarar görebilir" mealinde bir açıklamam olmuştu. Evet o günlerde ben ya da yönetimden herhangi bir kişi, "Aboubakar bilerek oynamıyor, sakatlığı var ama isterse kısa sürede tedavi olabilir o bunu yapmıyor" türünden bir açıklamayla tüm gerçekleri kamuoyuyla paylaşmış olsalardı; Beşiktaş büyük bir kaosun içine düşerdi.

Son dakika spor haberi: Usta yazar Beşiktaş'taki Vincent Aboubakar gerçeğini açıkladı!

Pusuda bekleyenler de Kamerunlu üzerinden 'ın tüm motivasyonunu bozabilirlerdi. Dahası, yönetimin ardından bu kez Abaoubakar açıklamalar yapar ve takım da kesinlikle bundan etkilenirdi… Bir örnek verecek olursak, Başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim arasındaki kısır çekişmenin Galatasaray'ı nasıl etkilediğini hatırlamakta fayda var. Aynı şekilde sezon boyu Fenerbahçe'de yaşanan Erol Bulut-Emre Belözoğlu ikileminin nelere mal olduğunu da hatırlatabiliriz.

Son dakika spor haberi: Usta yazar Beşiktaş'taki Vincent Aboubakar gerçeğini açıkladı!

yönetimi bu hataya düşmedi, kan kusup kızılcık şerbeti içmiş gibi yaptılar ve Aboubakar olayının lokal kalmasını sağladılar. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ başta tüm yönetimi bu açıdan kutluyorum. Bu sırrı saklamasalar, bugün Beşiktaş kaçan şampiyonluğun acısıyla büyük bir kaosun içine düşebilirdi. Çok şükür öyle olmadı. Ben de aynı sebeple sustum, bir camiaya zarar vermemek adına Aboubakar gerçeğini açıklamadım.

Son dakika spor haberi: Usta yazar Beşiktaş'taki Vincent Aboubakar gerçeğini açıkladı!

Çünkü bana söyleyenler de lig bitene kadar hiçbir şekilde, kimseyle paylaşmamam şartıyla söylemişlerdi. Söz verdim, sözümü tuttum. Bir başka konu Sergen Yalçın'ın imzası. Beşiktaşlılar'a bir müjde vereyim. Üç gün boyunca Çeşme'de hocayla görüşen Emre Kocadağ büyük mesafe kat etti. Artık arada maddi manevi dağlar yok, daha ziyade detaylar var. Yani Sergen Yalçın'ın imza atması an meselesidir. Ben şimdiden hayırlı olsun diyorum.

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