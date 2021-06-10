Son dakika spor haberi: Usta yazar Beşiktaş'taki Vincent Aboubakar gerçeğini açıkladı!

TURGAY DEMİR - ABOUBAKAR VE SERGEN YALÇIN Aboubakar gitti ve suçlamalar başladı… Yönetim yanlış yapmış, zamanında tedbir almamış, oyuncunun bilerek oynamadığı konusu gizlenmiş v.s… Masalın bini bir para! Lafı uzatmadan açık açık yazıyorum; Aboubakar bilerek oynamadı ve yönetimle birlikte ben de bunu biliyordum!

İzleyenler hatırlayacaktır, şampiyonluk yarışında son düzlüğe girilmişken, A Spor'da, "Aboubakar gerçeklerini şimdi söylemem mümkün değil çünkü şampiyonluk yarışı sürüyor ve Beşiktaş zarar görebilir" mealinde bir açıklamam olmuştu. Evet o günlerde ben ya da yönetimden herhangi bir kişi, "Aboubakar bilerek oynamıyor, sakatlığı var ama isterse kısa sürede tedavi olabilir o bunu yapmıyor" türünden bir açıklamayla tüm gerçekleri kamuoyuyla paylaşmış olsalardı; Beşiktaş büyük bir kaosun içine düşerdi.