Son dakika spor haberi: Usta yazar Beşiktaş'taki Vincent Aboubakar gerçeğini açıkladı!

TURGAY DEMİR - ABOUBAKAR VE SERGEN YALÇIN
Aboubakar gitti ve suçlamalar başladı… Yönetim yanlış yapmış, zamanında tedbir almamış, oyuncunun bilerek oynamadığı konusu gizlenmiş v.s… Masalın bini bir para! Lafı uzatmadan açık açık yazıyorum; Aboubakar bilerek oynamadı ve yönetimle birlikte ben de bunu biliyordum!
İzleyenler hatırlayacaktır, şampiyonluk yarışında son düzlüğe girilmişken, A Spor'da, "Aboubakar gerçeklerini şimdi söylemem mümkün değil çünkü şampiyonluk yarışı sürüyor ve Beşiktaş zarar görebilir" mealinde bir açıklamam olmuştu. Evet o günlerde ben ya da yönetimden herhangi bir kişi, "Aboubakar bilerek oynamıyor, sakatlığı var ama isterse kısa sürede tedavi olabilir o bunu yapmıyor" türünden bir açıklamayla tüm gerçekleri kamuoyuyla paylaşmış olsalardı; Beşiktaş büyük bir kaosun içine düşerdi.
Pusuda bekleyenler de Kamerunlu üzerinden Beşiktaş'ın tüm motivasyonunu bozabilirlerdi. Dahası, yönetimin ardından bu kez Abaoubakar açıklamalar yapar ve takım da kesinlikle bundan etkilenirdi… Bir örnek verecek olursak, Başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim arasındaki kısır çekişmenin Galatasaray'ı nasıl etkilediğini hatırlamakta fayda var. Aynı şekilde sezon boyu Fenerbahçe'de yaşanan Erol Bulut-Emre Belözoğlu ikileminin nelere mal olduğunu da hatırlatabiliriz.