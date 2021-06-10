Buta’ya Montpellier talip oldu

Antwerp’la bir yıllık daha sözleşmesi olan Aurelian Buta’ya, Beşiktaş’tan sonra Montpellier de talip oldu. Haklarının % 50’sinin Benfica’nın elinde bulunan Angolla asıllı sağ bek için görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Record gazetesin Benfica’nın Buta’nın satışıyla yakından ilgilendiğini yazdı.
Antwerp'la bir yıllık daha sözleşmesi olan Aurelian Buta'ya, Beşiktaş'tan sonra Montpellier de talip oldu. Haklarının % 50'sinin Benfica'nın elinde bulunan Angolla asıllı sağ bek için görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Record gazetesin Benfica'nın Buta'nın satışıyla yakından ilgilendiğini yazdı.