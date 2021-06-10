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Buta’ya talip oldu

’la bir yıllık daha sözleşmesi olan Aurelian Buta’ya, Beşiktaş’tan sonra de talip oldu. Haklarının % 50’sinin ’nın elinde bulunan Angolla asıllı sağ bek için görüşmelerin devam ettiği belirtildi. gazetesin Benfica’nın Buta’nın satışıyla yakından ilgilendiğini yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Buta’ya Montpellier talip oldu
'la bir yıllık daha sözleşmesi olan Aurelian Buta'ya, Beşiktaş'tan sonra de talip oldu. Haklarının % 50'sinin 'nın elinde bulunan Angolla asıllı sağ bek için görüşmelerin devam ettiği belirtildi. gazetesin Benfica'nın Buta'nın satışıyla yakından ilgilendiğini yazdı.
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