Son dakika transfer haberi: Frankfurt’tan Kolo Muani için geri adım! Tek aday Beşiktaş

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gündemine sürpriz bir ismi almıştı. Menajerler tarafından Beşiktaş'a önerilen 22 yaşındaki forvet Kolo Muani için Frankfurt CFO'su Oliver Franken Bach'tan açıklama geldi.

Nantes'ta forma giyen 22 yaşındaki Fransız oyuncu ilgilendiklerini doğrulayan Frankenbach, "Asla 9 milyon euro veremeyiz" ifadesini kullanırken; Kolo Muani için tek aday Beşiktaş kaldı.

KOLO MUANI KİMDİR?

5 Aralık 1998 tarihinde Fransa'da dünyaya gelen Randal Kolo Muani, kariyerine Torcy altyapısında başladı. Daha sonra Nantes altyapısında geçen genç forvet, bir sezon Boulogne'da kiralık oynadıktan sonra geçtiğimiz sezon başında Nantes'ın A takımına döndü. Kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Muani, geride bıraktığımız sezon çıktığı 41 karşılaşmada 10 gol atarken 9 da asist yaptı. Kongo asıllı santrafor, Fransa U21 takımında da forma giyiyor.