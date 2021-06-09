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Son dakika transfer haberi: Frankfurt’tan için geri adım! Tek aday

Son dakika transfer haberleri... Menajerler tarafından Beşiktaş'a önerilen için 'su Bach'tan açıklama geldi. 'ta forma giyen 22 yaşındaki Fransız oyuncu ilgilendiklerini doğrulayan Frankenbach, "Asla 9 milyon euro veremeyiz" ifadesini kullanırken; Kolo Muani için transferde tek aday Beşiktaş kaldı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 09:27
Son dakika transfer haberi: Frankfurt’tan Kolo Muani için geri adım! Tek aday Beşiktaş

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren , gündemine sürpriz bir ismi almıştı. Menajerler tarafından Beşiktaş'a önerilen 22 yaşındaki forvet için 'su Bach'tan açıklama geldi.

'ta forma giyen 22 yaşındaki Fransız oyuncu ilgilendiklerini doğrulayan Frankenbach, "Asla 9 milyon euro veremeyiz" ifadesini kullanırken; Kolo Muani için tek aday Beşiktaş kaldı.

KOLO MUANI KİMDİR?

5 Aralık 1998 tarihinde Fransa'da dünyaya gelen Randal Kolo Muani, kariyerine Torcy altyapısında başladı. Daha sonra Nantes altyapısında geçen genç forvet, bir sezon Boulogne'da kiralık oynadıktan sonra geçtiğimiz sezon başında Nantes'ın A takımına döndü. Kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Muani, geride bıraktığımız sezon çıktığı 41 karşılaşmada 10 gol atarken 9 da asist yaptı. Kongo asıllı santrafor, Fransa U21 takımında da forma giyiyor.

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