"LARIN VE ERSİN'E TEKLİF VAR"
"Larin konusunda teklif var. Ama satmaya niyetimiz yok. Kadromuzu korumak istiyoruz. Ersin de buna dahil. Nice'ten teklif gelebilir. Teklif geliyor diye futbolcu verilmez ki. Önümüze gelen rakamlar bizi tatmin edici değil."
"ÇOK ZOR ŞARTLARDA 2 KUPA KAZANDIK"
"Çok özel bir şampiyonluk kazandık. Beşiktaş tarihine altın harflerle yazılacak bir şampiyonluk. Çok zor şartlarda kazandık. 2 kupa kazandık. Diğer branşlarda da şampiyonluk elde ettik. Muhteşem bir sezon geçirdik. Pandeminin azalması önemli. Bunların sonucunda taraftarla buluşmak çok önemli. 2,5 yıldır görevdeyim, 1.5 yıldır neredeyse taraftarla buluşamadık. Şampiyonluk kutlamalarına taraftarlarımızı alamadık. Bunlar benim için bir yara. Taraftarlarımız bize inansınlar. Güvensinler."
"BAŞTAN AŞAĞI YABANCI OYUNCU OLMASI DOĞRU DEĞİL"
"TFF ile birlikte bu yolu yürümek zorundayız. Birbirimizi kırmamız mümkün değil. Kamuoyuna bilgi vermek için bir açıklama yaptık. Yabancı sayısında büyük sıkıntı yaşanıyor. Sahaya çıktığında takımlarımız birçoğunda zaman zaman yabancı oyuncularla dolu bir kadro oluyor. Çok hoş bir tablo olmuyor. Baştan aşağı yabancı olması doğru değil. Futbolcularla yapılan sözleşmeler 4-5 yıla dayanabiliyor. Bu karar 1 sene evvel verildi, kendinizi ayarlayın dediler. Ama futbolcuları elinizden çıkaramıyorsunuz. Pandemi ortamında, 3-4 yıllık kontratı olan oyuncular git deyince gitmiyor."