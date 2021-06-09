Sezonu çifte kupa ile tamamlayan Beşiktaş , transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlı ekibin listesinde yer alan isimlerden birisi de Hajduk Split forması giyen Marko Livaja .

YILLIK 1.7 MİLYON EURO İSTEDİ

Siyah beyazlı kulübün Hırvat sol kanat oyuncusu ile bir görüşme gerçekleştirdiği, bu görüşmeyi de Erdal Torunoğulları'nın yaptığı öğrenildi. Görüşmede Livaja, siyah beyazlı ekibin ilgisinden memnun olduğunu belirtti.