Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Cyle Larin’e yeni teklif!

Son dakika spor haberleri: 'tan Cyle ’e yeni teklif!

yönetiminden sürpriz bir hamle geldi. Şu anda 'nda yer alan 'in Yunan menajeri 'a davet edildi ve gelecek sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin yenilenmesinin düşünüldüğü bildirildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Cyle Larin’e yeni teklif!

yönetiminden sürpriz bir hamle geldi. Şu anda 'nda yer alan 'in Yunan menajeri 'a davet edildi ve gelecek sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin yenilenmesinin düşünüldüğü bildirildi. Hali hazırda 1.6 milyon euro kazanan Larin'e aynı şartlarda 3 yıllık daha sözleşme teklif edildi. Ek olarak puan başına 4 bin euro ile şampiyonluk ve primleri eklendi. Yeni sözleşme şartlarını kabul etmesi durumunda, 20 milyon ve üzerinde bir teklif gelmesi durumunda hemen satışı için onay verileceği sözü verildi. Hatta bu maddenin sözleşmeye eklenmesi önerildi.

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