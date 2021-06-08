Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Cyle Larin’e yeni teklif!

Beşiktaş yönetiminden sürpriz bir hamle geldi. Şu anda Kanada Milli Takımı'nda yer alan Larin'in Yunan menajeri İstanbul'a davet edildi ve gelecek sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin yenilenmesinin düşünüldüğü bildirildi. Hali hazırda 1.6 milyon euro kazanan Larin'e aynı şartlarda 3 yıllık daha sözleşme teklif edildi. Ek olarak puan başına 4 bin euro ile şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi primleri eklendi. Yeni sözleşme şartlarını kabul etmesi durumunda, 20 milyon ve üzerinde bir teklif gelmesi durumunda hemen satışı için onay verileceği sözü verildi. Hatta bu maddenin sözleşmeye eklenmesi önerildi.