Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın tavrı net! Kalmak istiyorlar

Son dakika transfer haberleri: ve 'ın tavrı net! Kalmak istiyorlar

'ın iki yıldızı ve , önümüzdeki sezonda da siyah-beyazlı formayı giymek istediklerini bir kez daha dile getirdiler.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın tavrı net! Kalmak istiyorlar

'ın şampiyonluğunda etkin rol üstlenen ve kiralık sözleşmeleri sona eren iki yıldızı ile , önümüzdeki yıl da siyah-beyazlı formayı giymek istediklerini ifade ettiler. Ghezzal, kampında ülkesinin ulusal televizyonuna yaptığı açıklamada, siyah-beyazlılarda kalmak şu sözlerle açıkladı: "Şu ana kadar işler istediğim gibi gidiyor. 'a döndüğüm için mutluyum. Ancak Milli Takım'da sürekli olabilmem için istikrar gerekiyor. ve Beşiktaş henüz anlaşma sağlamadı. Ancak ben anlaşmalarını çok isterim. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum."

3 KULÜBÜ REDDETTİ
Lizbon'dan kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta formunun zirvesine çıkan Valentin Rosier'in Beşiktaş mesajları devam ediyor. Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Fransız yıldız için , ve , Sporting'e 5 milyon Euro üzerinde teklif yaptı. Fransız sağ bekin menajeri , basınına yaptığı açıklamada oyuncusunun Beşiktaş'tan başka bir kulüpte oynamayı istemediğini söyledi. 24 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın Sporting ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiği ve imzanın yakın olduğu ifade edildi.

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