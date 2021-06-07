Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Nico Gaitan bombası!

Son şampiyon Beşiktaş transfer operasyonuna hız verdi. Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, nokta atışı isimlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Adem Ljajic ve Bernard Mensah 'tan istediği verimi alamayan Kara-Kartal'da 10 numara mevkisine takviye yapılmak için kollar sıvandı. Bu doğrultuda girişimlerini sürdüren Beşiktaşlı kurmaylar, aradığı ismi Portekiz'de buldu.

Yeni Asır'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar, Braga'daki sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız Nico Gaitan'ın peşine düştü. 33 yaşındaki futbolcunun sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor olması bu transferin gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor.