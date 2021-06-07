Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Nico Gaitan bombası!

Son şampiyon Beşiktaş transfer operasyonuna hız verdi. Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, nokta atışı isimlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Son şampiyon Beşiktaş transfer operasyonuna hız verdi. Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, nokta atışı isimlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Adem Ljajic ve Bernard Mensah'tan istediği verimi alamayan Kara-Kartal'da 10 numara mevkisine takviye yapılmak için kollar sıvandı. Bu doğrultuda girişimlerini sürdüren Beşiktaşlı kurmaylar, aradığı ismi Portekiz'de buldu.
Yeni Asır'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar, Braga'daki sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız Nico Gaitan'ın peşine düştü. 33 yaşındaki futbolcunun sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor olması bu transferin gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor.
14 kez Arjantin Milli Takımı formasını da giyen Gaitan bu sezon Portekiz'de 18 lig maçında görev aldı ve 2 gol kaydetti, 1 asist yaptı.