Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Nico Gaitan bombası!

Son dakika transfer haberleri: 'tan bombası!

Transfer harekatına son sürat devam eden 'ta mevkisine öncelik verildi. ve 'tan beklediği verimi alamayan ve gelecek sezon aynı sorunu yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar, kapsamlı bir çalışma yürütüyor. 3 kulvarda yarışacak iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Kara-Kartal, Arjantinli yıldız 'ın peşine düştü. Bu transferin gerçekleşme ihtimalini artıran detay dikkat çekti. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 18:27 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 18:27
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Nico Gaitan bombası!

Son şampiyon transfer operasyonuna hız verdi. Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, nokta atışı isimlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Nico Gaitan bombası!

ve 'tan istediği verimi alamayan Kara-Kartal'da mevkisine takviye yapılmak için kollar sıvandı. Bu doğrultuda girişimlerini sürdüren Beşiktaşlı kurmaylar, aradığı ismi Portekiz'de buldu.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Nico Gaitan bombası!

Yeni Asır'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar, Braga'daki sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız 'ın peşine düştü. 33 yaşındaki futbolcunun sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor olması bu transferin gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Nico Gaitan bombası!

14 kez Milli Takımı formasını da giyen Gaitan bu sezon Portekiz'de 18 lig maçında görev aldı ve 2 gol kaydetti, 1 asist yaptı.

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