Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Rakiplerimiz bile tebrik etti!

Beşıktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluğun yanı sıra teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcular Ghezzal ve Rosier ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çebi, şampiyonluğun sırrına değinerek, "İşin içinde hırs var. Kimse beklemiyordu. Takımım hırslandı, hocalarımız da hırslandı, ben de hırslandım. Çalıştık, emek verdik. Çok adaletli ve vicdanlı olduk. Allah'ın takdiriyle bu şampiyon olduk" dedi. Sezon başında Beşiktaş'ın şampiyonluk için fazla favori gösterilmediğinin hatırlatılması üzerine Çebi, şunları söyledi: "Hayatta bazı şeyler direkt sonuçlarla değerlendiriliyor, futbol da böyle bir oyun. Aradaki sürecin, ne yaşadığınızın önemi kalmıyor.

BAŞARAMAZLAR DİYENLER...

Sonuçta bir kupa var. Birinin sahiplendiği şampiyonluk oluyor. Dolayısıyla orada geçirdiğiniz süreci kimse irdelemiyor. Başta futbolcularımıza 'kötü' diyen, 'başaramazlar' diyen insanlar daha sonra kupa aldığımızda, bu çocukları yere göğe sığdıramadılar. Doğru olan tabii ki bir süreci değerlendirmektir ama kamuoyu sadece kimin şampiyon olduğuna bakıyor. Bizim görevimiz de arada neler yaşandığını organize etmek. Ayrıca en güzel tarafı rakiplerimizin fanatik taraftarları dahil olmak üzere hepsinin söylediği tek kelime var; 'bu şampiyonluk sizin hakkınızdı'. Onun için bu şampiyonluk çok anlamlı ve önemli."

HOCAMIZLA KONUŞACAĞIZ

Teknık direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme için hafta içinde görüşmeyi planladıklarını vurgulayan başkan Ahmet Nur Çebi, "Sorun yok. Görüşüldüğü zaman duyacaksınız, bittiği zaman da duyacaksınız. Hocamızın dik duruşu, zekası, sabrı cesareti... Çok artıları var. Hocamızla oturup konuşacağız. Niye sorun olsun?" dedi.

FİKRET ORMAN'A GÖNDERME!

Şampıyon olunca borcunuz çoksa borcunuzu azaltmaya çalışırsınız. Biz bu kazandığımız parayı geçmişte yapıldığı gibi iyi değerlendiremezsek, popülist şekilde paraları çarçur edersek; 1,5 sene önce geldiğim Beşiktaş'ı bir daha aynı noktada başkasına bırakmak zorunda kalırım. Bu da bana hiç yakışmaz. Dikkatli yatırım yapmak, gelir getirici tarzda futbolcularla devam etmek istiyorum.

TÜM TAKIM KALSIN İSTERİM

Kalecı Ersin Destanoğlu için teklif olup olmadığı sorusu üzerine Çebi, "Beşiktaş'ın menfaatlerini ekonomik olarak düşünmek zorundayız. Tercihim şampiyon olmuş bir takımı tüm ekibiyle muhafaza etmek. Futbolcunun geleceği söz konusudur, iyi ücret alıyordur o zaman başka" diye konuştu.

TÜM TARAFTARLARIN HAKKI VAR

ŞAMPIYONLUK kutlamalarında taraftarların da olduğu bir kutlamanın yapılacağının açıklandığının hatırlatılması üzerine Çebi, "Sezon başlamadan yapmak istiyorum. Bu kupaları müzenin önüne koyacağız. Herkesin hakkı olan gelip dokunacaklar. Bütün Beşiktaşlıların hakkı var üstümüzde" ifadelerini kullandı.

GHEZZAL VE ROSIER

Ghezzal ve Rosier ile transfer görüşmelerinin ne aşamada olduğu sorusunu yanıtlayan Çebi: Bunların kalitesini yukarı çeken Beşiktaş'tır. Bunlar karşılıklı, tek taraflı olmaz. Sizi oynatmayan takımlardan geleceksiniz, kabiliyetlerinizi sergileyeceksiniz. O zaman buranın bir değeri olması lazım. O arkadaşlarla bu çerçevede konuşmaya çalışıyoruz. Uçmak, kaçmak yok. Taraftarımız sabırlı olsun.

YA GİDECEK YA AİLEDE KALACAK

Yüksek maaş alan oyunculardan indirim talebimiz hiçbir zaman bitmeyecek. Bu futbolcuların hakkı olabilir, ama buranın imkanları buna müsait değil. Çok iyi futbolcuysan ya gideceksin ya da başka yerde alamıyorsan bizimle aile olarak devam edeceksin. Zaten yüksek olanlar geçmiş seneden kalanlar. Yeni bir dünyayı ya onlarla açacağız ya da onlarsız açacağız.

KİMSE BİZİ LEKELEYEMEZ

Başkan, Hatayspor'u 7-0 yendikleri maç sonrası rakip takımın oyuncusu Billong üzerinden iddialar olduğunun hatırlatılması üzerine "Müracaat edip, iddia eden kulüp seçimin arifesinde. Averajla şampiyonluk kaybetmiş, canı yanmış. Kendilerini rahatlıyorlarsa, devam etsinler. Beşiktaş'ın şampiyonluklarının hepsi tertemizdir. Kimse lekeleyemez" dedi.