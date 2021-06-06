Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Sergen Yalçın'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi.
STEVEN CAULKER
Aytemiz Alanyaspor forması ile başarılı bir performans sergileyen 29 yaşındaki stoper Steven Caulker, Beşiktaş ile anlaşmak üzere. Futbolcu ve menajeriyle görüşmeler devam ediyor.
SALİH UÇAN
Salih Uçan, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla adeta parmak ısırttı. Süper Lig devlerinin radarına giren Salih Uçan, Beşiktaş ile imzalamak için hazırlık yapıyor.