MIKE TRESOR NDAYISHIMIYE

Beşiktaş'ın transfer listesine yeni bir 10 numara daha dahil oldu. Siyah-beyazlılar, daha önce de görüştüğü, Lens ve Mirin ile takas etmek istediği ancak olumsuz cevap aldığı Willem II takımına genç yıldız adayı Mike Tresor Ndayishimiye için girişimlere başladı.