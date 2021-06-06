Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündeminde yer alan isimler! Santos Borre, Ndayishimiye, Oğulcan Ülgün...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündeminde yer alan isimler! Santos Borre, Ndayishimiye, ...

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan 'da listeye yeni isimler katıldı. Kanat, forvet, orta saha ve stoper almak isteniyor. Santos Borre, Ndayishimiye ve gündemdeki isimler arasında yer alıyor. İşte detaylar... ( haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 12:13
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündeminde yer alan isimler! Santos Borre, Ndayishimiye, Oğulcan Ülgün... | BJK haberleri

Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. 'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündeminde yer alan isimler! Santos Borre, Ndayishimiye, Oğulcan Ülgün... | BJK haberleri

STEVEN CAULKER

Aytemiz Alanyaspor forması ile başarılı bir performans sergileyen 29 yaşındaki stoper , Beşiktaş ile anlaşmak üzere. Futbolcu ve menajeriyle görüşmeler devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündeminde yer alan isimler! Santos Borre, Ndayishimiye, Oğulcan Ülgün... | BJK haberleri

SALİH UÇAN

, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla adeta parmak ısırttı. devlerinin radarına giren Salih Uçan, Beşiktaş ile imzalamak için hazırlık yapıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündeminde yer alan isimler! Santos Borre, Ndayishimiye, Oğulcan Ülgün... | BJK haberleri

KENAN KARAMAN

Euro 2020'de A Milli Takım kadrosunda yer alan ve takımı Fortuna Düsseldorf ile sözleşme yenilemeyen , Beşiktaş'ın ısrarla istediği isimlerden biri. Kenan Karaman'ın menajeriyle görüşmeler sürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündeminde yer alan isimler! Santos Borre, Ndayishimiye, Oğulcan Ülgün... | BJK haberleri

OĞULCAN ÜLGÜN

'nun 23 yaşındaki futbolcusu , ön libero pozisyonunda sergilediği performansla ekiplerinin radarına girdi. Ülgün'e Beşiktaş, ve talip oldu.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündeminde yer alan isimler! Santos Borre, Ndayishimiye, Oğulcan Ülgün... | BJK haberleri

GEDSON FERNANDES

Galatasaray'ın Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes, sezonun son dönemecinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Beşiktaş, orta saha transferinde Gedson Fernandes'i listenin tepesinde tutuyor. Benfica ile görüşmeye devam eden 'ın en büyük kozu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olması.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündeminde yer alan isimler! Santos Borre, Ndayishimiye, Oğulcan Ülgün... | BJK haberleri

MIKE TRESOR NDAYISHIMIYE

Beşiktaş'ın transfer listesine yeni bir 10 numara daha dahil oldu. Siyah-beyazlılar, daha önce de görüştüğü, Lens ve Mirin ile takas etmek istediği ancak olumsuz cevap aldığı Willem II takımına genç yıldız adayı Mike Tresor Ndayishimiye için girişimlere başladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündeminde yer alan isimler! Santos Borre, Ndayishimiye, Oğulcan Ülgün... | BJK haberleri

SUAT SERDAR

'dan düşen Schalke'nin Alman Milli Takımı'nda da forma giyen Türk asıllı 8 numarası Suat Serdar, Beşiktaş'ın radarına girdi. Suat Serdar'ın kiralanması amaçlanıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündeminde yer alan isimler! Santos Borre, Ndayishimiye, Oğulcan Ülgün... | BJK haberleri

ALEXANDER SÖRLOTH

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgilendiği, RB Leipzig'de bekleneni veremeyen Alexander Sörloth için nabız yokluyor. Sörloth'un geleceği yeni hocasının raporuna bağlı...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündeminde yer alan isimler! Santos Borre, Ndayishimiye, Oğulcan Ülgün... | BJK haberleri

SANTOS BORRE

Beşiktaş, River Plate ile sözleşmesi sona eren forvet Santos Borre ile temaslara başladı. Kolombiyalı futbolcu 4 sezon formasını giydiği River Plate ile sözleşme yenilemedi. Yıldız ismin Avrupa'ya dönmek istediği kaydedildi.

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