Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Montero'dan Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'ün Betis'e transfer olacağı iddialarına flaş yorum!

Son dakika transfer haberi: Montero'dan Beşiktaşlı 'ün 'e transfer olacağı iddialarına flaş yorum!

Son dakika transfer haberleri... Geçtiğimiz sezon başında 'den Beşiktaş'a kiralık olarak gelen , sözleşmesinin bitmesinin ardından takımına geri döndü. Geleceğiyle ilgili konuşan İspanyol defans oyuncusu, 'ün 'e transfer olacağı iddialarına ilişkin de yorum yaptı. İşte detaylar... ( transfer haberi) / fotomac.com.tr / Dış Haberler

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 11:54
Son dakika transfer haberi: Montero'dan Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'ün Betis'e transfer olacağı iddialarına flaş yorum!

Sezonu formasıyla iki kupa kazanarak kapatan , kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından 'e döndü. Gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği netlik kazanmayan İspanyol defans oyuncusu, kariyerine dair bir röportaj verdi.

Son dakika transfer haberi: Montero'dan Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'ün Betis'e transfer olacağı iddialarına flaş yorum!

İspanyol basınından AS'a konuşan 22 yaşındaki genç stoper, Diego Simeone yönetimindeki 'de forma giymenin kendisini oldukça mutlu edeceğini ancak geleceğiyle ilgili henüz net bir karar vermediklerini aktardı. Menajeriyle bu konu üzerinde görüştüklerini söyleyen Montero, hangi takımda oynarsa oynasın elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Son dakika transfer haberi: Montero'dan Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'ün Betis'e transfer olacağı iddialarına flaş yorum!

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTERİM"

"Yeniden 'ta oynar mısın?" sorusuna yanıt veren Montero, "Elbette Beşiktaş'ta oynamak isterim. Bu harika olurdu. Beşiktaş taraftarları, statta olmasalar da desteklerini daima hissettirdiler. Bana kişisel olarak da çok destek oldular. 1 sezon daha Beşiktaş'ta oynamak isterdim" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Montero'dan Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'ün Betis'e transfer olacağı iddialarına flaş yorum!

"DORUKHAN LA LIGA'DA OYNAYABİLİR"

Son olarak eski takım arkadaşı 'ün adının 'le anılıyor olmasına ilişkin soruya cevap veren genç savunmacı, " onunla ilgileniyor mu bilmiyorum ama bildiğim şey Dorukhan'ın mükemmel bir futbolcu olduğu. Zaten Türk Milli Takımı'na seçilerek de kalitesini gösterdi. Türk Milli Takımı bence harika bir jenerasyona sahip. Dorukhan da hem La Liga'da hem de Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayabilecek bir isim" dedi.

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