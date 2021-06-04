Son dakika transfer haberi: Montero'dan Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'ün Betis'e transfer olacağı iddialarına flaş yorum!

"DORUKHAN LA LIGA'DA OYNAYABİLİR"

Son olarak eski takım arkadaşı Dorukhan Toköz'ün adının Real Betis'le anılıyor olmasına ilişkin soruya cevap veren genç savunmacı, "Betis onunla ilgileniyor mu bilmiyorum ama bildiğim şey Dorukhan'ın mükemmel bir futbolcu olduğu. Zaten Türk Milli Takımı'na seçilerek de kalitesini gösterdi. Türk Milli Takımı bence harika bir jenerasyona sahip. Dorukhan da hem La Liga'da hem de Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayabilecek bir isim" dedi.