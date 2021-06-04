Son dakika transfer haberi: Montero'dan Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'ün Betis'e transfer olacağı iddialarına flaş yorum!

Sezonu Beşiktaş formasıyla iki kupa kazanarak kapatan Francisco Montero, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Atletico Madrid'e döndü. Gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği netlik kazanmayan İspanyol defans oyuncusu, kariyerine dair bir röportaj verdi.
İspanyol basınından AS'a konuşan 22 yaşındaki genç stoper, Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid'de forma giymenin kendisini oldukça mutlu edeceğini ancak geleceğiyle ilgili henüz net bir karar vermediklerini aktardı. Menajeriyle bu konu üzerinde görüştüklerini söyleyen Montero, hangi takımda oynarsa oynasın elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.
"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTERİM"
"Yeniden Beşiktaş'ta oynar mısın?" sorusuna yanıt veren Montero, "Elbette Beşiktaş'ta oynamak isterim. Bu harika olurdu. Beşiktaş taraftarları, statta olmasalar da desteklerini daima hissettirdiler. Bana kişisel olarak da çok destek oldular. 1 sezon daha Beşiktaş'ta oynamak isterdim" ifadelerini kullandı.