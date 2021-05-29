Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Brezilyalı golcü! Flaş Aboubakar detayı... (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gözetepe'yi 2-1 mağlup ederek 2020/21 sezonu şampiyonu oldu.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gözetepe'yi 2-1 mağlup ederek 2020/21 sezonu şampiyonu oldu.
Son haftada 84 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde şampiyonluğa ulaşan siyah beyazlılarda keyifler yerinde...
Şampiyonluk yarışını son haftaya kadar sürdüren Kartal, mutlu sonucun ardından gözünü yaz transfer dönemine çevirdi.
Ara transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna kazandıran siyah beyazlılar, bu isimlerden meyvelerini alırken gelecek sezon için de çalışmalarına başladı.
Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Beşiktaş, yıldız golcüyü gündemine aldı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Beşiktaş'ın istediği Brezilyalı golcüyü duyurdu.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları: