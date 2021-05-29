Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Brezilyalı golcü! Flaş Aboubakar detayı... (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: 'a Brezilyalı golcü! Flaş detayı... ( haberi)

Son dakika transfer haberi: 'de nefes kesen 2020-2021 sezonunda mutlu sona ulaştı. Ligin 42. ve son haftasında 'ye konuk olan Beşiktaş rakibini 2-1 yenerek 84 puan ve averajla 'ın önünde şampiyon oldu. Mutlu sona ulaşan siyah beyazlılar, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Golcü arayışlarını sürdüren , Brezilyalı yıldızı gündemine aldı. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 19:32
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Brezilyalı golcü! Flaş Aboubakar detayı... (BJK spor haberi)

'in son haftasında , deplasmanda Gözetepe'yi 2-1 mağlup ederek 2020/21 sezonu şampiyonu oldu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Brezilyalı golcü! Flaş Aboubakar detayı... (BJK spor haberi)

Son haftada 84 puan ve averajla 'ın önünde şampiyonluğa ulaşan siyah beyazlılarda keyifler yerinde...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Brezilyalı golcü! Flaş Aboubakar detayı... (BJK spor haberi)

Şampiyonluk yarışını son haftaya kadar sürdüren , mutlu sonucun ardından gözünü yaz transfer dönemine çevirdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Brezilyalı golcü! Flaş Aboubakar detayı... (BJK spor haberi)

Ara transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna kazandıran siyah beyazlılar, bu isimlerden meyvelerini alırken gelecek sezon için de çalışmalarına başladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Brezilyalı golcü! Flaş Aboubakar detayı... (BJK spor haberi)

Birçok bölge için transfer arayışlarına giren , yıldız golcüyü gündemine aldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Brezilyalı golcü! Flaş Aboubakar detayı... (BJK spor haberi)

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın istediği Brezilyalı golcüyü duyurdu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Brezilyalı golcü! Flaş Aboubakar detayı... (BJK spor haberi)

Brezilya basınına göre; Tiquinho Soares'in peşinde. Soares, 'ın Porto'dan eski takım arkadaşı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Brezilyalı golcü! Flaş Aboubakar detayı... (BJK spor haberi)

Brezilyalı forvet, Porto'da birinci golcü durumundayken, onun yedeği durumundaydı.

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