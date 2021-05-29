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tavşan avında

basını, ’in 20 yaşındaki kanat oyuncusu için teklif yapıldığını belirtti. ‘Rakam kabul edilmedi ama pazarlıklar sürüyor’ denildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Kartal tavşan avında

Forvet, savunma takviyeleri için çalışan siyah-beyazlılarda kanat alternatifleri de ihmal edilmiyor. Bu doğrultuda Beşiktaş'la ilgili son iddia ise 'dan geldi. Beşiktaş'ın 'in 20 yaşındaki Türk asıllı futbolcusu için girişimlerde bulunduğu aktarıldı. gazetesinin iddiasına göre yönetim, Hollanda ekibine 1.5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Ancak bu teklifin tarafından reddedildiği ve Beşiktaş'ın rakamı biraz daha yükselterek yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı kaydedildi. Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen forvette de görev yapabilen 1.83 boyundaki oyuncu geçtiğimiz sezon 'dan 200 bin euro bonservis bedeliyle NEC'e transfer oldu. Bu sezon 39 maçta 11 gol, 8 asistlik katkı sağladı.

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