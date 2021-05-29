Kartal tavşan avında

Forvet, savunma takviyeleri için çalışan siyah-beyazlılarda kanat alternatifleri de ihmal edilmiyor. Bu doğrultuda Beşiktaş'la ilgili son iddia ise Hollanda'dan geldi. Beşiktaş'ın NEC Nijmegen'in 20 yaşındaki Türk asıllı futbolcusu Elayis Tavşan için girişimlerde bulunduğu aktarıldı. De Gelderlander gazetesinin iddiasına göre yönetim, Hollanda ekibine 1.5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Ancak bu teklifin NEC tarafından reddedildiği ve Beşiktaş'ın rakamı biraz daha yükselterek yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı kaydedildi. Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen forvette de görev yapabilen 1.83 boyundaki oyuncu geçtiğimiz sezon Sparta Rotterdam'dan 200 bin euro bonservis bedeliyle NEC'e transfer oldu. Bu sezon 39 maçta 11 gol, 8 asistlik katkı sağladı.