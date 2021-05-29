Beşiktaş formasını 6 sezon altyapıda, 13 sezonda ise A Takımda olmak üzere 19 sezondur terleten siyah-beyazlıların joker oyuncusu Necip Uysal, kazanılan çifte kupa ve gelecek hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Uysal, "Bence lig tarihinin en zor sezonu olabilir, ama herkesin fedakarlıklarıyla, alnımızın akıyla bu sezondan çıktığımızı düşünüyorum" dedi. "Altyapısından çıkmışım takımın, bu kadar senedir buradayım. Benim de her zaman çalışıp buralarda kalmaktı hedefim, kupalar kazanmaktı, kaptanlık yapmaktı" ifadelerini kullanan Necip şöyle devam etti: Göztepe maçında tabii ki stres olmadı desem yalan olur. Allah'a şükürler olsun kazandık çok mutluyuz.



HOCAMIZ ALT YAPIYA ÖNEM VERİYOR



Uysal, teknik direktör Sergen Yalçın'ın altyapı oyuncularına verdiği destek için de şöyle dedi: Sergen hocayla ben altyapıda da çalışmıştım. Altyapıdan gelen oyunculara çok destek oluyor, çok önem veriyor. Zaten gördüğünüz gibi Rıdvan olsun Ersin olsun. Onlar elinden gelen her şeyini, katkılarını verdiler bu sezon. Bu kupada emekleri çok büyük.



KALEYE DE GEÇERİM



İhtiyaç olursa kaleye de geçilir. Zaten çoğu yerde oynadım. Sağ bek oynuyorum, stoper oynuyorum, orta saha oynuyorum, insanların kafasında 'orda da oynar' düşüncesiyle geçeriz. Benim için önemli olan sahanın içinde olmak, Beşiktaş'a katkı vermek, benim amacım bu.



HEPSİ BEŞİKTAŞ SAYESİNDE



Sezon başında ücretinde indirime giderek fedakarlık yapan Necip, "Benim için ne gerekiyorsa yapabilirsiniz önemli değil demiştim. Onlar da öyle uygun gördüler. 'Ben' olduysam bu kulüp sayesinde oldum. Saha içinde, saha dışında takıma katkı vermeye çalışıyorum" dedi.



EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ



Hedefim futbolu burada bırakıp, ilerleyen dönemlerde teknik direktörlük yapmak" diyen Necip Şampiyonlar Ligi heyecanı için de, "Orası da ayrı bir lig. Gideceğiz alnımızın akıyla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Özellikle istediğim bir takım yok" ifadesini kullandı.