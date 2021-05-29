Haberler Beşiktaş Alnımızın akıyla

Alnımızın akıyla

Kaptan , “Lig tarihinin en zor sezonundan fedakarlıklarla, alnımızın akıyla çıktık” dedi; ’ta hedeflerine ulaştığını söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Alnımızın akıyla

formasını 6 sezon altyapıda, 13 sezonda ise A Takımda olmak üzere 19 sezondur terleten siyah-beyazlıların joker oyuncusu , kazanılan çifte kupa ve gelecek hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Uysal, "Bence lig tarihinin en zor sezonu olabilir, ama herkesin fedakarlıklarıyla, alnımızın akıyla bu sezondan çıktığımızı düşünüyorum" dedi. "Altyapısından çıkmışım takımın, bu kadar senedir buradayım. Benim de her zaman çalışıp buralarda kalmaktı hedefim, kupalar kazanmaktı, kaptanlık yapmaktı" ifadelerini kullanan şöyle devam etti: maçında tabii ki stres olmadı desem yalan olur. Allah'a şükürler olsun kazandık çok mutluyuz.

HOCAMIZ ALT YAPIYA ÖNEM VERİYOR

Uysal, teknik direktör 'ın altyapı oyuncularına verdiği destek için de şöyle dedi: Sergen hocayla ben altyapıda da çalışmıştım. Altyapıdan gelen oyunculara çok destek oluyor, çok önem veriyor. Zaten gördüğünüz gibi olsun olsun. Onlar elinden gelen her şeyini, katkılarını verdiler bu sezon. Bu kupada emekleri çok büyük.

KALEYE DE GEÇERİM

İhtiyaç olursa kaleye de geçilir. Zaten çoğu yerde oynadım. oynuyorum, oynuyorum, oynuyorum, insanların kafasında 'orda da oynar' düşüncesiyle geçeriz. Benim için önemli olan sahanın içinde olmak, Beşiktaş'a katkı vermek, benim amacım bu.

HEPSİ BEŞİKTAŞ SAYESİNDE

Sezon başında ücretinde indirime giderek fedakarlık yapan Necip, "Benim için ne gerekiyorsa yapabilirsiniz önemli değil demiştim. Onlar da öyle uygun gördüler. 'Ben' olduysam bu kulüp sayesinde oldum. Saha içinde, saha dışında takıma katkı vermeye çalışıyorum" dedi.

EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ

Hedefim futbolu burada bırakıp, ilerleyen dönemlerde teknik direktörlük yapmak" diyen Necip heyecanı için de, "Orası da ayrı bir lig. Gideceğiz alnımızın akıyla 'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Özellikle istediğim bir takım yok" ifadesini kullandı.

SON DAKİKA