Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri | Aboubakar imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Son dakika transfer haberleri | imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

'i şampiyon tamamlayan , gelecek sezon için de harekete geçti. 'yi 'nde temsil edecek olan , transfer için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılarda , ve 'ın durumu merak konusuydu. İşte 3 yıldız ile ilgili son gelişmeler ve Aboubakar'ın imza atması beklenen sözleşmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:06
Son dakika transfer haberleri | Aboubakar imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları...

Son haftaya kadar süren müthiş şampiyonluk mücadelesinde mutlu sona ulaşan oldu. Siyah beyazlı ekipte başkan ve için harekete geçti.

Son dakika transfer haberleri | Aboubakar imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları...

ROSIER TAMAM

Geçtiğimiz sezona damga vuran ve 'ın iç transferde ilk sırasında. ile de adı anılan başarılı sağ bekin gelecek sezon da siyah beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri | Aboubakar imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları...

GHEZZAL BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR

Takımın diğer bir yıldızı olan Rachid ise hala belirsizliğini koruyor. Her fırsatta kalmak istediğini söyleyen Cezayirli yıldızın gelecek sezonda forma giyeceği takım merak konusu.

Son dakika transfer haberleri | Aboubakar imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları...

GÖZLER ABOUBAKAR'DA

'ta merak edilen isimlerden biri de . Siyah-beyazlılar 1,5 milyon euro garanti ücret ve maç başı 10 bin euro kazanan Aboubakar'a 2 milyon euro önerecek. Bu teklifi kabul etmezse yıldız oyuncuyla yeni sözleşme yapılmayacak.

Son dakika transfer haberleri | Aboubakar imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları...

BAŞKAN BİZZAT DEVREDE

Yönetimi, Vincent ile en kısa sürede yeniden anlaşmanın yollarını arıyor. Başkan , sezonu 29 maçla kapatan ve sözleşmesindeki 1 yıllık otomatik uzatma opsiyonu devreye girmediği için boşa çıkan golcüyle yapılacak görüşmeleri bizzat yürütecek.

Son dakika transfer haberleri | Aboubakar imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları...

PERFORMANSA DAYALI SÖZLEŞME

Buna göre geride kalan sezon 1,5 milyon euro garanti ücret ve maç başı 10 bin euro kazanan 29 yaşındaki oyuncuya yine performansa dayalı bir sözleşme teklif edilecek.

Son dakika transfer haberleri | Aboubakar imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları...

2 SENELİK İMZA

Başkan Çebi'nin, 'ın yıllık ücretine zam yapmayı planladığı fakat bu rakamın 2 milyon euroya yakın olacağı iddia edildi. 'in haberine göre yeni teklifi kabul ederse yıldız oyuncuyla 2 senelik kontrat yapılacak.

Son dakika transfer haberleri | Aboubakar imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları...

YABANCI GOLCÜ

golcünün 3 milyon euro gibi bir talepte bulunması halinde ise bunun kabul edilmeyeceği belirlendi. Siyah-beyazlılar, 'la anlaşma sağlanamazsa bu oyuncunun yerine doğrudan ilk 11'de görev yapabilecek kalitede yabancı forvet transfer edecek.

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