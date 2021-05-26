Son dakika transfer haberleri | Aboubakar imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları...

GÖZLER ABOUBAKAR'DA Beşiktaş'ta merak edilen isimlerden biri de Aboubakar. Siyah-beyazlılar 1,5 milyon euro garanti ücret ve maç başı 10 bin euro kazanan Aboubakar'a 2 milyon euro önerecek. Bu teklifi kabul etmezse yıldız oyuncuyla yeni sözleşme yapılmayacak.

BAŞKAN BİZZAT DEVREDE Beşiktaş Yönetimi, Vincent Aboubakar ile en kısa sürede yeniden anlaşmanın yollarını arıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, sezonu 29 maçla kapatan ve sözleşmesindeki 1 yıllık otomatik uzatma opsiyonu devreye girmediği için boşa çıkan Kamerunlu golcüyle yapılacak görüşmeleri bizzat yürütecek.