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Son dakika transfer haberleri | 'a kötü haber! devreye girdi

Spor Toto 'i şampiyon tamamlayan , gözünü transfere çevirdi. Kemik kadroyu korumak amacında olan siyah beyazlılar, yapacağı nokta atışı transferlerle birlikte yeni sezona da iddialı girmek istiyor. Defans hattına takviye yapmaya hazırlanan Kartal'a, ve rakip oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 16:44
Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'a kötü haber! Trabzonspor devreye girdi

'i şampiyon tamamlayan , kadrosunda büyük ölçüde değişime gitmeyecek. Teknik direktör , takımın iskeletini korumak isterken, , , ve bölgelerine nokta atışı transferler yapmanın peşinde.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, . Lig ekiplerinden 'nın formasını giyen Ndiaye'yi gündemine almıştı. basınına yansıyan haberlere göre bu transferde ve , Beşiktaş'a rakip oldu.

Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki stoper, bu sezon 23 karşılaşmada forma giydi.

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