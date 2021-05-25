Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'a kötü haber! Trabzonspor devreye girdi

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, kadrosunda büyük ölçüde değişime gitmeyecek. Teknik direktör Sergen Yalçın, takımın iskeletini korumak isterken, stoper, bek, kanat ve forvet bölgelerine nokta atışı transferler yapmanın peşinde.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ukrayna 1. Lig ekiplerinden Vorskla'nın formasını giyen Ndiaye'yi gündemine almıştı. Fransız basınına yansıyan haberlere göre bu transferde Trabzonspor ve Hatayspor, Beşiktaş'a rakip oldu.

Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki stoper, bu sezon 23 karşılaşmada forma giydi.